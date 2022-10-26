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СМИ: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии
СМИ: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии
Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:08
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турция
россия
германия
в мире
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.По его словам, саммит пройдет во дворце Чираган 8-9 декабря в Стамбуле. Дегер сказал, что в нем примут активное участие иностранные компании, и что они пригласили российские компании.
https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606100.html
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турция, россия, германия, в мире
Турция, Россия, Германия, В мире
07:08 26.10.2022 (обновлено: 07:25 26.10.2022)
 
СМИ: Турция хочет организовать встречу министров России и Германии

СМИ: Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и Германии в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турция хочет организовать встречу министров энергетики РФ и Германии в Стамбуле в декабре, сообщила газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.
"Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я даже предложил это сторонам. Они сказали, что это нереально, но, вдруг все может быть реализовано в течение 24 часов", - приводит издание слова председателя.
По его словам, саммит пройдет во дворце Чираган 8-9 декабря в Стамбуле. Дегер сказал, что в нем примут активное участие иностранные компании, и что они пригласили российские компании.
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