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В Бангладеш из-за циклона "Ситранг" погибло не менее 35 человек - РИА Новости, 26.10.2022
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В Бангладеш из-за циклона "Ситранг" погибло не менее 35 человек
В Бангладеш из-за циклона "Ситранг" погибло не менее 35 человек - РИА Новости, 26.10.2022
В Бангладеш из-за циклона "Ситранг" погибло не менее 35 человек
Не менее 35 человек погибли в Бангладеш после того, как циклон "Ситранг" обрушился на южные районы страны. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:27
2022-10-26T14:01
в мире
бангладеш
происшествия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в Бангладеш после того, как циклон "Ситранг" обрушился на южные районы страны."Поступили сообщения о 35 смертях из 16 (из 64 административных) округов", - сообщило издание Prothom Alo.Наибольшее количество смертей было зарегистрировано на юго-западном побережье страны у города Читагонг, где в Бенгальском заливе затонул загруженный песком земснаряд, в результате чего погибли восемь рабочих.Государственный министр по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию помощи Эмамур Рахман заявил, что циклон частично или полностью разрушил около 10 тысяч домов, повредил 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и более 1 тысячи креветочных ферм. В связи с циклоном власти Бангладеш приостановили полеты по нескольким внутренним авиалиниям и сообщение по всем внутренним речным маршрутам более чем на 24 часа, а также закрыли школы в прибрежных районах страны.
https://ria.ru/20221026/shkola-1826867417.html
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в мире, бангладеш, происшествия
В мире, Бангладеш, Происшествия
12:27 26.10.2022 (обновлено: 14:01 26.10.2022)
 
В Бангладеш из-за циклона "Ситранг" погибло не менее 35 человек

В Бангладеш из-за обрушившегося на юг страны циклона "Ситранг" погибли не менее 35 человек

© AFP 2022 / Munir uz ZamanВодитель рикши защищается от дождя, ожидая пассажиров на улице в Фаридпуре, Бангладеш
Водитель рикши защищается от дождя, ожидая пассажиров на улице в Фаридпуре, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Munir uz Zaman
Водитель рикши защищается от дождя, ожидая пассажиров на улице в Фаридпуре, Бангладеш
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в Бангладеш после того, как циклон "Ситранг" обрушился на южные районы страны.
"Поступили сообщения о 35 смертях из 16 (из 64 административных) округов", - сообщило издание Prothom Alo.
Наибольшее количество смертей было зарегистрировано на юго-западном побережье страны у города Читагонг, где в Бенгальском заливе затонул загруженный песком земснаряд, в результате чего погибли восемь рабочих.
Государственный министр по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию помощи Эмамур Рахман заявил, что циклон частично или полностью разрушил около 10 тысяч домов, повредил 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и более 1 тысячи креветочных ферм. В связи с циклоном власти Бангладеш приостановили полеты по нескольким внутренним авиалиниям и сообщение по всем внутренним речным маршрутам более чем на 24 часа, а также закрыли школы в прибрежных районах страны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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