В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации
Новосибирский губернатор Травников: мобилизационное задание выполнится до конца недели
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца текущей недели, заявил в прямом эфире программы "Вести Новосибирск" губернатор региона Андрей Травников.
"Есть мобилизационное задание, которое выдает министерство обороны РФ, и Новосибирская область действует строго в соответствии с ним. Никто не ставит задачу перевыполнять его. Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели", - сказал глава региона.
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Он пояснил, что в целом частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ президента России.
Губернатор сообщил, что в военкоматах также продолжается работа по приему добровольцев. Формируется очередной именной батальон Новосибирской области "Вега".
Ранее о том, что Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации Травников сообщал 3 октября на оперативном совещании в областном правительстве. Он уточнял, что продолжается доукомплектование "отдельных дефицитных военных специальностей".
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.