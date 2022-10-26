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В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.10.2022
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В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации
В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.10.2022
В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации
Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца текущей недели, заявил в прямом эфире программы "Вести Новосибирск" губернатор региона Андрей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T06:50
2022-10-26T06:50
безопасность
андрей травников
новосибирская область
россия
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца текущей недели, заявил в прямом эфире программы "Вести Новосибирск" губернатор региона Андрей Травников."Есть мобилизационное задание, которое выдает министерство обороны РФ, и Новосибирская область действует строго в соответствии с ним. Никто не ставит задачу перевыполнять его. Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели", - сказал глава региона.Он пояснил, что в целом частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ президента России.Губернатор сообщил, что в военкоматах также продолжается работа по приему добровольцев. Формируется очередной именной батальон Новосибирской области "Вега".Ранее о том, что Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации Травников сообщал 3 октября на оперативном совещании в областном правительстве. Он уточнял, что продолжается доукомплектование "отдельных дефицитных военных специальностей".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826221091.html
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безопасность, андрей травников, новосибирская область, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Андрей Травников, Новосибирская область, Россия, Частичная мобилизация в России
06:50 26.10.2022
 
В Новосибирской области отчитались о работе по частичной мобилизации

Новосибирский губернатор Травников: мобилизационное задание выполнится до конца недели

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца текущей недели, заявил в прямом эфире программы "Вести Новосибирск" губернатор региона Андрей Травников.
"Есть мобилизационное задание, которое выдает министерство обороны РФ, и Новосибирская область действует строго в соответствии с ним. Никто не ставит задачу перевыполнять его. Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели", - сказал глава региона.
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:01
В Якутии завершили основные мероприятия по частичной мобилизации
Он пояснил, что в целом частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ президента России.
Губернатор сообщил, что в военкоматах также продолжается работа по приему добровольцев. Формируется очередной именной батальон Новосибирской области "Вега".
Ранее о том, что Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации Травников сообщал 3 октября на оперативном совещании в областном правительстве. Он уточнял, что продолжается доукомплектование "отдельных дефицитных военных специальностей".
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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БезопасностьАндрей ТравниковНовосибирская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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