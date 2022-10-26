https://ria.ru/20221026/transplantatsiya-1826903744.html

В клиниках СФО создадут донорские базы для трансплантологии

В клиниках СФО создадут донорские базы для трансплантологии - РИА Новости, 26.10.2022

В клиниках СФО создадут донорские базы для трансплантологии

Донорские базы для развития трансплантологии создадут в крупных клиниках регионов Сибирского федерального округа по распоряжению председателя совета МАСС... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

общество

россия

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сергей цивилев

сергей готье

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Донорские базы для развития трансплантологии создадут в крупных клиниках регионов Сибирского федерального округа по распоряжению председателя совета МАСС (Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение") Сергея Цивилева, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на решение, принятое на научно-практической конференции "Актуальные вопросы трансплантации органов" в Кемерово.Уточняется что участие в дискуссии приняли главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, главный трансплантолог СФО Татьяна Пиминова, губернатор Сергей Цивилев, министры и руководители клиник СФО."После предыдущего совещания, которое проходило полгода назад, по поручению губернатора в 15 больницах региона были созданы "донорские базы". Но этого недостаточно для оказания помощи всем пациентам, которые ожидают очереди на пересадку. Поэтому сегодня Сергей Цивилев как председатель совета МАСС распорядился создать "донорские базы" в крупных клиниках всех регионов Сибири", – говорится в сообщении.Уточняется, что донорские базы будут объединены в единую информационную сеть, что позволит оперативно подбирать подходящих доноров для пациентов, тогда Кузбасс можно будет считать центром трансплантологии Сибирского федерального округа."Сегодня Кузбасс занимает второе место в стране после Москвы и первое место в Сибири по количеству проведенных трансплантаций. В целом по стране с 2015 года число таких операций растет на 200 в год. Но трансплантология в России и, в частности, в Сибири пока не работает на полную мощность. Во многом это связано с нежеланием и устаревшей идеологией некоторых врачей на местах. При этом в мировой практике уже давно действует четкий алгоритм действий персонала реанимаций для правильной постановки диагноза, позволяющего использовать органы человека для спасения других жизней. Этому мы будем обучать сибирских специалистов", - приводятся в сообщении слова Сергея Готье.Также на встрече обсудили возможность организации дополнительных лекций и мастер-классов для обмена опытом с московскими коллегами и повышения профессионализма кузбасских врачей. Кроме того, решен вопрос о налаживании межрегионального взаимодействия между медицинскими организациями."За этот год в больницах региона провели 65 операций по пересадке почек, 10 - сердца и 6 - печени. Каждая такая операция - шанс на спасение. При этом уровень оснащения кузбасских клиник и профессионализм специалистов позволяют выполнять здесь в два раза больше таких высокотехнологичных операций на мировом уровне и спасать еще больше людей. Для того, чтобы Кузбасс оставался самым надежным и привлекательным регионом для жизни, правительство региона поддерживает развитие медицины, в том числе - трансплантологии", – цитирует пресс-служба Цивилева.На данный момент операции по трансплантологии проводят в четырех больницах Кузбасса: пересадками почек и глазной роговицы занимаются на базе Кузбасской областной клинической больницы им С.В. Беляева, трансплантации сердца проводят в научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, трансплантации печени - на базе Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, с июля 2022 года лицензию на возможность заниматься трансплантологией печени получил Новокузнецкий филиал Кузбасского кардиоцентра.

https://ria.ru/20221021/uchenye-1825550195.html

https://ria.ru/20221009/donor-1822588509.html

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, сергей готье, здоровье - общество