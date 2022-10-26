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В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США - РИА Новости, 26.10.2022
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В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США - РИА Новости, 26.10.2022
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:04
2022-10-26T19:04
в мире
дональд трамп
париж
франция
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг."В Париже чиновники в частном порядке предупредили, что... Дональд Трамп или фигура с аналогичными сомнениями относительно необходимости в крепких трансатлантических отношениях может прийти к власти", - говорится в сообщении агентства.В связи с этим Франция призывает к большей автономии ЕС в области обороны.
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в мире, дональд трамп, париж, франция, сша, евросоюз
В мире, Дональд Трамп, Париж, Франция, США, Евросоюз
19:04 26.10.2022
 
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США

Bloomberg: в Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг.
"В Париже чиновники в частном порядке предупредили, что... Дональд Трамп или фигура с аналогичными сомнениями относительно необходимости в крепких трансатлантических отношениях может прийти к власти", - говорится в сообщении агентства.
В связи с этим Франция призывает к большей автономии ЕС в области обороны.
Молодой человек проходит мимо информационного знака о голосовании в кампусе Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 08:00
В США идет гражданская информационная война
 
В миреДональд ТрампПарижФранцияСШАЕвросоюз
 
 
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