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В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США - РИА Новости, 26.10.2022
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:04
2022-10-26T19:04
2022-10-26T19:04
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг."В Париже чиновники в частном порядке предупредили, что... Дональд Трамп или фигура с аналогичными сомнениями относительно необходимости в крепких трансатлантических отношениях может прийти к власти", - говорится в сообщении агентства.В связи с этим Франция призывает к большей автономии ЕС в области обороны.
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В мире, Дональд Трамп, Париж, Франция, США, Евросоюз
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
Bloomberg: в Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США