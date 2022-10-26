https://ria.ru/20221026/tramp-1827027687.html

В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США

В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США - РИА Новости, 26.10.2022

В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США

Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:04

2022-10-26T19:04

2022-10-26T19:04

в мире

дональд трамп

париж

франция

сша

евросоюз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Чиновники из Франции предполагают, что к власти в США может прийти экс-президент Дональд Трамп или похожий на него человек, передает агентство Блумберг."В Париже чиновники в частном порядке предупредили, что... Дональд Трамп или фигура с аналогичными сомнениями относительно необходимости в крепких трансатлантических отношениях может прийти к власти", - говорится в сообщении агентства.В связи с этим Франция призывает к большей автономии ЕС в области обороны.

https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

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в мире, дональд трамп, париж, франция, сша, евросоюз