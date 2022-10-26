https://ria.ru/20221026/tovary-1827064228.html

Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости

Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости - РИА Новости, 26.10.2022

Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости

Кубанским предприятиям предоставят 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:51

2022-10-26T23:51

2022-10-26T23:51

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

кавказский район

усть-лабинск

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Кубанским предприятиям предоставят 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости, сообщила администрация региона.Уточняется, что по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева на поддержку производителей такой продукции направят средства регионального Фонда развития промышленности.Как пояснили в ведомстве, на заседании Экспертного совета были одобрены первые заявки по программе "Первая необходимость". "Предприятиям Славянского и Кавказского районов предоставят в общей сумме 37 миллионов рублей. Займы одобрили на три года под 1% годовых", - говорится в сообщении.По словам главы департамента промышленной политики края Владимира Мостового, производители направят средства на расширение выпуска нательного и термобелья, балаклав, спальных мешков, а также кускового мыла для обеспечения участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий. "Рассмотрение заявок производителей товаров первой необходимости происходит в кратчайшие сроки", – уточнил Мостовой.Также на заседании совета были одобрены новые займы предприятиям пищевой промышленности и машиностроителям. В рамках программы "Пищевик" финансовую поддержку получит кондитерский дом, средства в размере 7,5 миллиона рублей пойдут на модернизацию и расширение производства хлебобулочных изделий.Кроме того, предприятию из Усть-Лабинска одобрили более 29 миллионов рублей на создание первой очереди консервного завода. Средства предоставят на 3 года под 1% годовых, в том числе на приобретение промышленного оборудования российского производства.

https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826772625.html

кавказский район

усть-лабинск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, вениамин кондратьев, кавказский район, усть-лабинск, фонд развития промышленности