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Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости - РИА Новости, 26.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221026/tovary-1827064228.html
Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости
Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости - РИА Новости, 26.10.2022
Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости
Кубанским предприятиям предоставят 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:51
2022-10-26T23:51
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
кавказский район
усть-лабинск
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Кубанским предприятиям предоставят 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости, сообщила администрация региона.Уточняется, что по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева на поддержку производителей такой продукции направят средства регионального Фонда развития промышленности.Как пояснили в ведомстве, на заседании Экспертного совета были одобрены первые заявки по программе "Первая необходимость". "Предприятиям Славянского и Кавказского районов предоставят в общей сумме 37 миллионов рублей. Займы одобрили на три года под 1% годовых", - говорится в сообщении.По словам главы департамента промышленной политики края Владимира Мостового, производители направят средства на расширение выпуска нательного и термобелья, балаклав, спальных мешков, а также кускового мыла для обеспечения участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий. "Рассмотрение заявок производителей товаров первой необходимости происходит в кратчайшие сроки", – уточнил Мостовой.Также на заседании совета были одобрены новые займы предприятиям пищевой промышленности и машиностроителям. В рамках программы "Пищевик" финансовую поддержку получит кондитерский дом, средства в размере 7,5 миллиона рублей пойдут на модернизацию и расширение производства хлебобулочных изделий.Кроме того, предприятию из Усть-Лабинска одобрили более 29 миллионов рублей на создание первой очереди консервного завода. Средства предоставят на 3 года под 1% годовых, в том числе на приобретение промышленного оборудования российского производства.
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кавказский район
усть-лабинск
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экономика, вениамин кондратьев, кавказский район, усть-лабинск, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Кавказский район, Усть-Лабинск, Фонд развития промышленности
23:51 26.10.2022
 
Предприятиям Кубани дадут 37 млн руб на выпуск товаров первой необходимости

Предприятия Кубани получат 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Кубанским предприятиям предоставят 37 миллионов рублей на выпуск товаров первой необходимости, сообщила администрация региона.
Уточняется, что по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева на поддержку производителей такой продукции направят средства регионального Фонда развития промышленности.
Как пояснили в ведомстве, на заседании Экспертного совета были одобрены первые заявки по программе "Первая необходимость". "Предприятиям Славянского и Кавказского районов предоставят в общей сумме 37 миллионов рублей. Займы одобрили на три года под 1% годовых", - говорится в сообщении.
По словам главы департамента промышленной политики края Владимира Мостового, производители направят средства на расширение выпуска нательного и термобелья, балаклав, спальных мешков, а также кускового мыла для обеспечения участников специальной военной операции и жителей освобожденных территорий. "Рассмотрение заявок производителей товаров первой необходимости происходит в кратчайшие сроки", – уточнил Мостовой.
Также на заседании совета были одобрены новые займы предприятиям пищевой промышленности и машиностроителям. В рамках программы "Пищевик" финансовую поддержку получит кондитерский дом, средства в размере 7,5 миллиона рублей пойдут на модернизацию и расширение производства хлебобулочных изделий.
Кроме того, предприятию из Усть-Лабинска одобрили более 29 миллионов рублей на создание первой очереди консервного завода. Средства предоставят на 3 года под 1% годовых, в том числе на приобретение промышленного оборудования российского производства.
НИЦ Технологии, Краснодар
25 октября, 21:05Краснодарский край
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Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевКавказский районУсть-ЛабинскФонд развития промышленности
 
 
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