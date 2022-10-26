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Товарооборот Маньчжурии с РФ за 9 месяцев вырос на 31,2%
Товарооборот Маньчжурии с РФ за 9 месяцев вырос на 31,2% - РИА Новости, 26.10.2022
Товарооборот Маньчжурии с РФ за 9 месяцев вырос на 31,2%
Товарооборот таможенной зоны Маньчжурии с Россией за период с января по сентябрь 2022 года составил 36,78 миллиарда юаней, что на 31,2% больше, чем годом ранее, РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:36
2022-10-26T15:36
2022-10-26T15:36
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот таможенной зоны Маньчжурии с Россией за период с января по сентябрь 2022 года составил 36,78 миллиарда юаней, что на 31,2% больше, чем годом ранее, следует из данных таможни Маньчжурии, пишет портал Biang.ru.При этом экспорт из Маньчжурии в РФ за 9 месяцев 2022 года составил 12,86 миллиарда юаней, что на 20,4% больше, чем годом ранее, а импорт из России в Маньчжурию за этот период составил 23,92 миллиарда юаней, что на 37,8% больше, чем годом ранее.Товарооборот РФ в Маньчжурией составляет 87,3% всего внешнеторгового оборота таможенной зоны Маньчжурии за 9 месяцев 2022 года.
https://ria.ru/20221026/zavod-1826946228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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