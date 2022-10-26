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Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными - РИА Новости, 26.10.2022
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Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными - РИА Новости, 26.10.2022
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными
Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
россия
мексика
москва
норма пенсадо морено
вакцина "спутник v"
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию."Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста", - сказала посол журналистам.Пенсадо Морено подчеркнула, что значительный прирост товарооборота в 2021 году по сравнению с 2020-м произошел "благодаря контракту на покупку вакцин "Спутник V". По словам дипломата, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства."Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг 1,573 миллиарда долларов", - сказала посол.Она напомнила, что Мексика выступила против военных действий России на Украине, при этом Мехико не поддерживает санкции против Москвы.
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россия, мексика, москва, норма пенсадо морено, вакцина "спутник v", экономика
Россия, Мексика, Москва, Норма Пенсадо Морено, Вакцина "Спутник V", Экономика
13:59 26.10.2022
 
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными

Посол в Москве: товарооборот России и Мексики в этом году превысил 1,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.
На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию.
"Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста", - сказала посол журналистам.
Пенсадо Морено подчеркнула, что значительный прирост товарооборота в 2021 году по сравнению с 2020-м произошел "благодаря контракту на покупку вакцин "Спутник V". По словам дипломата, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства.
"Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг 1,573 миллиарда долларов", - сказала посол.
Она напомнила, что Мексика выступила против военных действий России на Украине, при этом Мехико не поддерживает санкции против Москвы.
Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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РоссияМексикаМоскваНорма Пенсадо МореноВакцина "Спутник V"Экономика
 
 
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