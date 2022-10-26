https://ria.ru/20221026/tovarooborot-1826912580.html
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными - РИА Новости, 26.10.2022
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными
Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
2022-10-26T13:59
россия
мексика
москва
норма пенсадо морено
вакцина "спутник v"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62159/67/621596781_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_79b4461b590a0ec6c5720d336eeb1dfd.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию."Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста", - сказала посол журналистам.Пенсадо Морено подчеркнула, что значительный прирост товарооборота в 2021 году по сравнению с 2020-м произошел "благодаря контракту на покупку вакцин "Спутник V". По словам дипломата, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства."Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг 1,573 миллиарда долларов", - сказала посол.Она напомнила, что Мексика выступила против военных действий России на Украине, при этом Мехико не поддерживает санкции против Москвы.
https://ria.ru/20221026/meksika-1826843105.html
россия
мексика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62159/67/621596781_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_a8ea43363ad252cc7404199ffcbd31ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мексика, москва, норма пенсадо морено, вакцина "спутник v", экономика
Россия, Мексика, Москва, Норма Пенсадо Морено, Вакцина "Спутник V", Экономика
Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными
Посол в Москве: товарооборот России и Мексики в этом году превысил 1,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.
На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию
.
"Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста", - сказала посол журналистам.
Пенсадо Морено подчеркнула, что значительный прирост товарооборота в 2021 году по сравнению с 2020-м произошел "благодаря контракту на покупку вакцин "Спутник V". По словам дипломата, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства.
"Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг 1,573 миллиарда долларов", - сказала посол.
Она напомнила, что Мексика выступила против военных действий России на Украине
, при этом Мехико
не поддерживает санкции против Москвы.