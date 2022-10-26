https://ria.ru/20221026/tovarooborot-1826912580.html

Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными

Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными - РИА Новости, 26.10.2022

Посол в Москве назвала экономические отношения России и Мексики стабильными

Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:59

2022-10-26T13:59

2022-10-26T13:59

россия

мексика

москва

норма пенсадо морено

вакцина "спутник v"

экономика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экономические отношения Мексики и России имеют большой потенциал к росту, товарооборот в нынешнем году, несмотря на вызовы, превысил 1,5 миллиарда долларов, заявила в среду посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.На следующей неделе дипломат завершает свою пятилетнюю миссию в России и направляется в качестве посла Мексики в Данию."Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста", - сказала посол журналистам.Пенсадо Морено подчеркнула, что значительный прирост товарооборота в 2021 году по сравнению с 2020-м произошел "благодаря контракту на покупку вакцин "Спутник V". По словам дипломата, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства."Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг 1,573 миллиарда долларов", - сказала посол.Она напомнила, что Мексика выступила против военных действий России на Украине, при этом Мехико не поддерживает санкции против Москвы.

https://ria.ru/20221026/meksika-1826843105.html

россия

мексика

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мексика, москва, норма пенсадо морено, вакцина "спутник v", экономика