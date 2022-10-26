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Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ
Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:03
2022-10-26T15:03
владимир путин
россия
снг
безопасность
терроризм
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Важно продолжить и согласованную, системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
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владимир путин, россия, снг, безопасность, терроризм
Владимир Путин, Россия, СНГ, Безопасность, Терроризм
15:03 26.10.2022
 
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ

Путин: почти во всем СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.
"Важно продолжить и согласованную, системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал Путин.
Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
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Владимир ПутинРоссияСНГБезопасностьТерроризм
 
 
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