https://ria.ru/20221026/terrorizm-1826938706.html

Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ

Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ

Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:03

2022-10-26T15:03

2022-10-26T15:03

владимир путин

россия

снг

безопасность

терроризм

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Важно продолжить и согласованную, системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.

https://ria.ru/20221017/terakt-1824622391.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, снг, безопасность, терроризм