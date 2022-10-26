https://ria.ru/20221026/terrorizm-1826938706.html
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ
Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:03
2022-10-26T15:03
2022-10-26T15:03
владимир путин
россия
снг
безопасность
терроризм
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Важно продолжить и согласованную, системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
https://ria.ru/20221017/terakt-1824622391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, снг, безопасность, терроризм
Владимир Путин, Россия, СНГ, Безопасность, Терроризм
Путин отметил снижение числа терактов почти во всех странах СНГ
Путин: почти во всем СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Практически во всех странах СНГ снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.
"Важно продолжить и согласованную, системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", - сказал Путин.
Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.