https://ria.ru/20221026/tekhnologii-1826792335.html

Правительство обсудит соглашение с Индией о технологиях в космосе

Правительство обсудит соглашение с Индией о технологиях в космосе - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство обсудит соглашение с Индией о технологиях в космосе

Кабмин РФ обсудит ратификацию соглашения российского правительства и правительства Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T00:42

2022-10-26T00:42

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кабмин РФ обсудит ратификацию соглашения российского правительства и правительства Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, которое было подписано в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 декабря 2021 года приветствовали подписание межправсоглашения о мерах по охране технологий в космической сфере.

https://ria.ru/20221025/bukhta-1826780557.html

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космос - риа наука, россия, индия, в мире, космос