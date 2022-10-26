00:42 26.10.2022 (обновлено: 00:45 26.10.2022)
Правительство обсудит соглашение с Индией о технологиях в космосе
Правительство России обсудит ратификацию договора с Индией об охране технологий в космосе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д" на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д" на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кабмин РФ обсудит ратификацию соглашения российского правительства и правительства Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 декабря 2021 года приветствовали подписание межправсоглашения о мерах по охране технологий в космической сфере.