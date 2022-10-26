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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/svo-1826805081.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов - РИА Новости, 26.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:05
2022-10-26T07:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия
07:05 26.10.2022 (обновлено: 07:22 26.10.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов крупного калибра
Осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.34 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра ... 6.30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в посте ведомства.

Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссия
 
 
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