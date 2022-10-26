https://ria.ru/20221026/svo-1826796488.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска ночью обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:16
2022-10-26T02:16
2022-10-26T02:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также Запад предоставил киевским войскам немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Куйбышевский район находится на западе и северо-западе столицы ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
02:16 26.10.2022 (обновлено: 02:40 26.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра