https://ria.ru/20221026/svo-1826796488.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска ночью обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:16

2022-10-26T02:16

2022-10-26T02:40

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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также Запад предоставил киевским войскам немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Куйбышевский район находится на западе и северо-западе столицы ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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