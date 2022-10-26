https://ria.ru/20221026/sukhanov-1827009897.html

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 26.10.2022

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство

Директору медиа-холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, как и экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, грозит вплоть до 15 лет лишения... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

происшествия

ксения собчак

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Директору медиа-холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, как и экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы по общему делу об особо крупном вымогательстве, согласно положению статьи Уголовного кодекса России.По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение. В ближайшие часы Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД РФ.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским - пока неясно.

https://ria.ru/20221026/arest-1827006812.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1826958981.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ксения собчак, россия