Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ

Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:49

2022-10-26T20:49

2022-10-26T20:49

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и иностранным СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Иск был заявлен к Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову* (признан иноагентом), The insider SIA** (издание признано СМИ-иноагентом), Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy. В нем заявитель потребовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами.По просьбе истца слушание проходило в закрытом от публики режиме.В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о Дерипаске, впоследствии решение признали законным две вышестоящие инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента

