https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html
Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ
Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ
Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:49
2022-10-26T20:49
2022-10-26T20:49
алексей навальный
олег дерипаска
георгий албуров
москва
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и иностранным СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Иск был заявлен к Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову* (признан иноагентом), The insider SIA** (издание признано СМИ-иноагентом), Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy. В нем заявитель потребовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами.По просьбе истца слушание проходило в закрытом от публики режиме.В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о Дерипаске, впоследствии решение признали законным две вышестоящие инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, олег дерипаска, георгий албуров, москва
Алексей Навальный, Олег Дерипаска, Георгий Албуров, Москва
Дерипаска выиграл суд у Навального и зарубежных СМИ
Суд удовлетворил иск бизнесмена Дерипаски о защите чести и репутации к Навальному и СМИ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и иностранным СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Иск удовлетворен частично: размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере", - рассказал собеседник агентства.
Иск был заявлен к Алексею Навальному, его соратникам Марии Певчих и Георгию Албурову
* (признан иноагентом), The insider SIA** (издание признано СМИ-иноагентом), Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy. В нем заявитель потребовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами.
По просьбе истца слушание проходило в закрытом от публики режиме.
В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из своего YouTube-канала два ролика о Дерипаске, впоследствии решение признали законным две вышестоящие инстанции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента