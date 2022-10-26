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Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США

Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США - РИА Новости, 26.10.2022

Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США

Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:31

2022-10-26T12:31

2022-10-26T12:31

белоруссия

александр вольфович

россия

сша

в мире

совет безопасности белоруссии

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента."Главная цель американцев - устранить главного конкурента - Российскую Федерацию", - цитирует госсекретаря в среду агентство Белта.Вольфович констатировал, что обстановка в мире характеризуется обострением противостояния Востока и Запада, двух лагерей. "С одной стороны стоит Российская Федерация, Китай. С другой стороны - коллективный Запад во главе с США, которые не хотят уступать в сломе однополярного мира, который существовал до сего времени. Но архитектура международной безопасности сегодня разрушена, и однополярному миру в любом случае уже не быть. Строится многополярный мир", - отметил генерал."Где появляются американцы, везде вспыхивают конфликты, везде войны, слезы, разруха, смерть. Это и дальняя дуга, и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Средняя Азия, и Европа", - обратил внимание госсекретарь белорусского Совбеза.

https://ria.ru/20221025/zhaloba-1826784236.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, александр вольфович, россия, сша, в мире, совет безопасности белоруссии