Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США
Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал устранение России как конкурента целью США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.
"Главная цель американцев - устранить главного конкурента - Российскую Федерацию", - цитирует госсекретаря в среду агентство Белта.
Вольфович констатировал, что обстановка в мире характеризуется обострением противостояния Востока и Запада, двух лагерей. "С одной стороны стоит Российская Федерация, Китай. С другой стороны - коллективный Запад во главе с США, которые не хотят уступать в сломе однополярного мира, который существовал до сего времени. Но архитектура международной безопасности сегодня разрушена, и однополярному миру в любом случае уже не быть. Строится многополярный мир", - отметил генерал.
"Где появляются американцы, везде вспыхивают конфликты, везде войны, слезы, разруха, смерть. Это и дальняя дуга, и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Средняя Азия, и Европа", - обратил внимание госсекретарь белорусского Совбеза.