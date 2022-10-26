Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/ssha-1826872605.html
Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США
Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США - РИА Новости, 26.10.2022
Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США
Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:31
2022-10-26T12:31
белоруссия
александр вольфович
россия
сша
в мире
совет безопасности белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_f40752992be71657581a31d4c80aad89.jpg
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента."Главная цель американцев - устранить главного конкурента - Российскую Федерацию", - цитирует госсекретаря в среду агентство Белта.Вольфович констатировал, что обстановка в мире характеризуется обострением противостояния Востока и Запада, двух лагерей. "С одной стороны стоит Российская Федерация, Китай. С другой стороны - коллективный Запад во главе с США, которые не хотят уступать в сломе однополярного мира, который существовал до сего времени. Но архитектура международной безопасности сегодня разрушена, и однополярному миру в любом случае уже не быть. Строится многополярный мир", - отметил генерал."Где появляются американцы, везде вспыхивают конфликты, везде войны, слезы, разруха, смерть. Это и дальняя дуга, и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Средняя Азия, и Европа", - обратил внимание госсекретарь белорусского Совбеза.
https://ria.ru/20221025/zhaloba-1826784236.html
https://ria.ru/20221026/signal-1826799822.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c6bca650bd6505651f612148b869b924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр вольфович, россия, сша, в мире, совет безопасности белоруссии
Белоруссия, Александр Вольфович, Россия, США, В мире, Совет Безопасности Белоруссии
12:31 26.10.2022
 
Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал устранение России главной целью США

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал устранение России как конкурента целью США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главной целью США в происходящей глобальной борьбе является устранение конкурента в лице Российской Федерации, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 22:52Специальная военная операция на Украине
Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину из-за биолабораторий
"Главная цель американцев - устранить главного конкурента - Российскую Федерацию", - цитирует госсекретаря в среду агентство Белта.
Вольфович констатировал, что обстановка в мире характеризуется обострением противостояния Востока и Запада, двух лагерей. "С одной стороны стоит Российская Федерация, Китай. С другой стороны - коллективный Запад во главе с США, которые не хотят уступать в сломе однополярного мира, который существовал до сего времени. Но архитектура международной безопасности сегодня разрушена, и однополярному миру в любом случае уже не быть. Строится многополярный мир", - отметил генерал.
"Где появляются американцы, везде вспыхивают конфликты, везде войны, слезы, разруха, смерть. Это и дальняя дуга, и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Средняя Азия, и Европа", - обратил внимание госсекретарь белорусского Совбеза.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
04:57
На Украине заявили о сигнале США для Путина
 
БелоруссияАлександр ВольфовичРоссияСШАВ миреСовет Безопасности Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала