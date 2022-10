https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

В США идет гражданская информационная война

Газета The Washington Post подметила интересный феномен — США наводнили фальшивые средства массовой информации. Они выдают себя за нормальные местные СМИ...

Газета The Washington Post подметила интересный феномен — США наводнили фальшивые средства массовой информации. Они выдают себя за нормальные местные СМИ районного масштаба, но на самом деле это агитационные предвыборные ресурсы. Да, речь о выборах в конгресс США 8 ноября. Вывод газеты: "Наша демократия сама себя саботирует".Дело, во-первых, в том, что таких агиток стало чудовищно много: цитируется расследование, где фигурирует 51 ресурс только в нескольких штатах с неясным исходом голосования. И все они либо клевещут на республиканских кандидатов, либо превозносят демократических. Причем это не какой-то выводок блогеров-одиночек, ресурсы мощные, у них есть и печатная версия — одна такая газетка выходит бумажным тиражом в 3,5 миллиона экземпляров. И The Washington Post сильно этим недовольна.Да, вы все правильно поняли — один из идейных штабов демократов ведет огонь по своим со словами "нельзя опускаться так же низко, как республиканцы". Последние перед президентскими выборами 2020 года тоже вроде как создали мощную сеть подобных агиток, но не успели — надо было начинать раньше."Опускаться низко" объясняется вот как: люди попросту перестанут верить во что-то — например, в местные СМИ, которыми прикидываются агитаторы. Да в любую информацию вообще.И это очень хорошая мысль, потому что есть такая штука, как информационная война. Как раз Россия ее на себе испытывает в полной мере. Дело не в самом ее факте (велась во все века), а в масштабах. Американцы-то, может, и пытаются анализировать, сколько ресурсов у них воюют сейчас за "правильный" исход выборов 8 ноября, а вот кто пытался подсчитать, какие средства и деньги брошены, во-первых, по всему миру на создание какой-то особой — по принципу "правда, только ровно наоборот" — картины происходящего сейчас на Украине? Сколько задействовано в этом денег? Как эта штука работает и существует ли языковой барьер: то есть как насчет той войны, которая ведется на английском и по всему миру, и той части войны, которая опирается на русский язык? В любом случае масштабы громадны. И как бы они не оказались больше, чем стоимость поставок Украине оружия.А еще была, например, такая же сеть из тысяч и тысяч фальшивых СМИ, мобилизованных на объяснение людям в США прелести локдаунов, когда твой бизнес закрывают ради "борьбы с вирусом" — и ты сидишь взаперти. Но там возникло ровно столько же ресурсов, которые объясняли, каким титанам медицинского бизнеса эта история выгодна и как фальсифицируются факты.А еще раньше создалась не менее громадная информационная армия, причем по всему миру, которая объясняла всем прелести (но и необходимость) существования без нефти и газа, а только при одной "альтернативной энергии". Есть десятки и таких программ.Здесь вопрос именно в масштабах. Кто-нибудь подсчитал, какой процент ВВП "производят" мириады людей, занятые промыванием мозгов всем и каждому? Сколько на информационные войны — по всем поводам — уходит денег? А заодно — что будет, если всю эту публику лишить финансирования: место у условного "станка" уже, небось, занято роботом.Ну и "Вашингтонская почта" абсолютно права: неизбежным последствием этого натиска на мозги будет то, что сотни миллионов людей просто отключатся от потоков любой информации. И наступит новый век. Потому что информационный век, как и все в этом мире, — штука временная. Да еще и жутко неприятная — буквально уже для всех и каждого.Возвращаясь к США с их якобы судьбоносными выборами 8 ноября, там уже не разберешь, что на самом деле происходит по части настроений избирателя: то ли таковые и правда колеблются так, как нам объясняют, то ли это фантомные битвы разных пропагандистов.Напомним, сначала — условно, весной — всем было ясно, что демократы проиграют и нижнюю, и верхнюю палату парламента. Потому что экономика вошла в рецессию, санкции против России задрали без меры цены на бензин, политика демократов по допуску в страну толп мигрантов вызвала дикие кризисы по всей стране.Но условным летом демократы перевели дыхание. Опросы начали показывать, что не так уж все безнадежно. Экономические показатели сдвинулись на миллиметр в хорошую сторону — и ситуация зависла в шатком балансе. А сейчас, осенью, она снова выглядит плохо для демократов.Есть ресурс, на котором ведется очень умная и наглядная статистика. Там берутся вообще все опросы общественного мнения в США и публикуются один за другим в строго хронологическом порядке в виде простых графиков — более свежие выше предыдущих. Сейчас картина такая: наверху инфографики красная горизонтальная полоса (обозначающая популярность республиканцев) во всех октябрьских опросах оказывается неизменно чуть длиннее синей полосы (демократы). А летом это было не всегда так. Получается убедительно.Хотя с учетом безумия в информпространстве уже невольно (и совершенно правильно) начинаешь проверять: а что это за ресурс — не фальшивка ли. Не говоря о том, что это старая история — война опросов: тут не первые в истории США выборы, когда пропагандисты начинают давить на мозги публике неизвестно откуда взявшейся статистикой — "наши побеждают, смирись, гордый человек".Сегодня, за несколько дней до выборов, лучше даже не трогать ресурсы республиканцев — достаточно посмотреть, как демократы скликают своих на выборы. Вот пара вчерашних заголовков или подзаголовков в данном случае из The New York Times: "Это не та смена настроения избирателей, на которую надеялись демократы", "Нэнси Пелоси мечется по стране, пока республиканцы настигают ее партию в опросах". Прошел слух — именно слух — что демократы пытаются порадовать своих избирателей шепотом о том, что после ноября денут куда-то Джо Байдена, потому что вся проблема якобы только в его неадекватности, деморализующей своих.А как насчет того, что информационные войны в итоге сделают сам механизм выборов бессмысленным? Другой вопрос, чем этот механизм заменить. Вот прекрасная свежая идея: берется старая каменная наковальня, в центре которой — щель, в щель эту загоняется хороший антикварный меч — и кто его оттуда вытащит, тот и избранный во всех смыслах.

