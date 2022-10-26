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Производство СПГ в России выросло на 11,9 процента - РИА Новости, 26.10.2022
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Производство СПГ в России выросло на 11,9 процента
Производство СПГ в России выросло на 11,9 процента - РИА Новости, 26.10.2022
Производство СПГ в России выросло на 11,9 процента
Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2022 года увеличился на 11,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 24,1... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:05
2022-10-26T19:05
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2022 года увеличился на 11,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 24,1 миллиона тонн, в сентябре показатель снизился по отношению к сентябрю прошлого года на 0,5%, до 2,5 миллиона тонн, сообщает Росстат."Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,5 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 5,5% больше, чем августе 2022 года. Производство СПГ за девять месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн, что на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% - 30,5 миллиона тонн.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:05 26.10.2022
 
Производство СПГ в России выросло на 11,9 процента

В Росстате сообщили, что производство СПГ в январе-сентябре выросло на 11,9 процента

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2022 года увеличился на 11,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 24,1 миллиона тонн, в сентябре показатель снизился по отношению к сентябрю прошлого года на 0,5%, до 2,5 миллиона тонн, сообщает Росстат.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,5 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 5,5% больше, чем августе 2022 года. Производство СПГ за девять месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн, что на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% - 30,5 миллиона тонн.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
16:16
Энергокризис в Австрии привел к закрытию производств, заявил посол России
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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