https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826931170.html

Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб

Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб - РИА Новости, 26.10.2022

Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб

Странам СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, заявил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:46

2022-10-26T14:46

2022-10-26T14:57

снг

владимир путин

содружество

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Одна из приоритетных задач - совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве-участнике СНГ", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Путин добавил, что важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом.

https://ria.ru/20221025/norvegiya-1826638430.html

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снг, владимир путин, содружество , россия