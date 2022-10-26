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Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб
Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб - РИА Новости, 26.10.2022
Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб
Странам СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:46
2022-10-26T14:57
снг
владимир путин
содружество
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Одна из приоритетных задач - совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве-участнике СНГ", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Путин добавил, что важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом.
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снг, владимир путин, содружество , россия
СНГ, Владимир Путин, Содружество , Россия
14:46 26.10.2022 (обновлено: 14:57 26.10.2022)
 
Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб

Путин призвал страны СНГ активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна из приоритетных задач - совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве-участнике СНГ", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Путин добавил, что важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом.
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:50
В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российские спецслужбы
 
СНГВладимир ПутинСодружествоРоссия
 
 
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