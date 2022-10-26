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В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово

В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 26.10.2022

В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово

Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:54

2022-10-26T14:54

2022-10-26T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

кременная

виталий киселев

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".

сватово

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сватово, луганская народная республика, кременная, виталий киселев