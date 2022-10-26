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В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 26.10.2022
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово
Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:54
2022-10-26T14:54
2022-10-26T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
кременная
виталий киселев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".
сватово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сватово, луганская народная республика, кременная, виталий киселев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Кременная, Виталий Киселев
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово
Полковник полиции ЛНР Киселев: самые ожесточенные бои идут в районе Кременной и Сватово