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В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 26.10.2022
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В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово - РИА Новости, 26.10.2022
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово
Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:54
2022-10-26T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
кременная
виталий киселев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".
сватово
луганская народная республика
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в мире, сватово, луганская народная республика, кременная, виталий киселев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Кременная, Виталий Киселев
14:54 26.10.2022
 
В ЛНР заявили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово

Полковник полиции ЛНР Киселев: самые ожесточенные бои идут в районе Кременной и Сватово

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"В настоящее время идет прощупывание линии обороны практически на всех участках, в частности на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточенные бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
Он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВиталий Киселев
 
 
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