https://ria.ru/20221026/spetsoperatsiya-1826904613.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:59

2022-10-26T14:59

2022-10-26T14:59

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили все попытки противника прорвать оборону в Херсонской области. ВСУ понесли большие потери, в том числе в живой силе, на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. На Донбассе продолжаются бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы 177 районов скопления живой силы и техники, два пункта управления, 59 артиллерийских расчетов, узел связи и нефтехранилище. Средства ПВО сбили десять беспилотников и 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 6084 танка и другие бронемашины, 3527 орудий полевой артиллерии и 6791 единицу автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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