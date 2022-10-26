https://ria.ru/20221026/soulages-1826998068.html

Умер французский абстракционист Пьер Сулаж

Умер французский абстракционист Пьер Сулаж - РИА Новости, 26.10.2022

Умер французский абстракционист Пьер Сулаж

Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:29

2022-10-26T17:29

2022-10-26T17:31

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана."Это печальная новость, я только что говорил с его вдовой, Колетт", — приводит агентство слова Пакмана.Сулаж известен картинами, написанными черными красками. В 2001 году в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная его творчеству. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.

https://ria.ru/20221021/ronmasak-1825686729.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный эрмитаж, знаменитости, искусство