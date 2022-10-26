https://ria.ru/20221026/soulages-1826998068.html
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж - РИА Новости, 26.10.2022
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж
Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:29
2022-10-26T17:29
2022-10-26T17:31
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана."Это печальная новость, я только что говорил с его вдовой, Колетт", — приводит агентство слова Пакмана.Сулаж известен картинами, написанными черными красками. В 2001 году в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная его творчеству. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный эрмитаж, знаменитости, искусство
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Знаменитости, Искусство
17:29 26.10.2022 (обновлено: 17:31 26.10.2022)
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж
Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана.
"Это печальная новость, я только что говорил с его вдовой, Колетт", — приводит агентство слова Пакмана.
Сулаж известен картинами, написанными черными красками.
В 2001 году в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная его творчеству. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.