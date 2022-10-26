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Умер французский абстракционист Пьер Сулаж - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
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Умер французский абстракционист Пьер Сулаж
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж - РИА Новости, 26.10.2022
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж
Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:29
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана."Это печальная новость, я только что говорил с его вдовой, Колетт", — приводит агентство слова Пакмана.Сулаж известен картинами, написанными черными красками. В 2001 году в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная его творчеству. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.
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новости культуры, государственный эрмитаж, знаменитости, искусство
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Знаменитости, Искусство
17:29 26.10.2022 (обновлено: 17:31 26.10.2022)
 
Умер французский абстракционист Пьер Сулаж

Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

© AFP 2022 / Pascal GuyotФранцузский абстракционист Пьер Сулаж
Французский абстракционист Пьер Сулаж - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Pascal Guyot
Французский абстракционист Пьер Сулаж. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана.
"Это печальная новость, я только что говорил с его вдовой, Колетт", — приводит агентство слова Пакмана.
Сулаж известен картинами, написанными черными красками.
В 2001 году в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная его творчеству. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.
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