https://ria.ru/20221026/sotskontrakty-1826828502.html

Гладков рассказал об увеличении расходов на соцконтракты для белгородцев

Гладков рассказал об увеличении расходов на соцконтракты для белгородцев - РИА Новости, 26.10.2022

Гладков рассказал об увеличении расходов на соцконтракты для белгородцев

Расходы на социальные контракты для жителей Белгородской области будут увеличены в 2023 году, что позволит людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию получить РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:06

2022-10-26T10:06

2022-10-26T10:06

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Расходы на социальные контракты для жителей Белгородской области будут увеличены в 2023 году, что позволит людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию получить поддержку от государства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Мы получили 180 миллионов дополнительно. Многие ждут, когда деньги поступят на их расчетные счета. В четверг сессия областной думы. Решение принимается, и через неделю, после того, как областной закон вступит в силу, эти деньги поступят уже вам, уважаемые жители Белгородской области, которые защитили свои проекты. Надеюсь, что эти деньги помогут сформировать дополнительный доход ваших семей", - сказал Гладков, слова которого приводит сообщила пресс-служба правительства области.Кроме того, глава региона рассказал, что финансирование программы в 2023 году будет увеличено ещё на 170 миллионов рублей по сравнению с 2022 годом. В следующем году общее финансирование социальных контрактов в Белгородской области составит 770 миллионов рублей.Система социальных контрактов позволяет людям, попавшим в сложное финансово-социальное положение, получить материальную поддержку от государства взамен выполнения определенных обязательств по ее расходованию. Программа помогает получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию. Проект реализуется при поддержке губернатора Белгородской области."Мы это делаем для того, чтобы один из самых востребованных проектов, точнее, механизмов помощи жителям Белгородской области, которые находятся не в самой простой финансовой, жизненной ситуации, дать возможность сформировать постоянный доход своей семьи. Я надеюсь, что с каждым годом количество нуждающихся семей в нашей области будет сокращаться. По крайней мере, мы для этого все предпринимаем", — отметил глава региона.

https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, вячеслав гладков