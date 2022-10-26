https://ria.ru/20221026/sobchak-1827032672.html

Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе

Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе - РИА Новости, 26.10.2022

Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе

Ксения Собчак уже больше полугода не появлялась в своем офисе в центре Москвы, рассказал РИА Новости один из жильцов дома, где работает журналистка. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:24

2022-10-26T19:24

2022-10-26T20:12

ксения собчак

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак уже больше полугода не появлялась в своем офисе в центре Москвы, рассказал РИА Новости один из жильцов дома, где работает журналистка.Офис журналистки находится на втором этаже дома в Петровском переулке. Корреспонденту агентства двери там никто не открыл, а один из жителей дома рассказал, что не видел Собчак "уже больше полугода".Кроме того, на первом этаже дома находится офис туроператора "Библио-Глобус". Сотрудники компании заявили РИА Новости, что не видели, посещали ли офис Собчак представители силовых структур.Сейчас два связанных с журналисткой человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве, и самой ей, по информации источника RT, тоже вменяется аналогичная статья.Как сообщал источник РИА Новости, дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Соответствующая статья УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы, но в случае с Собчак у РИА Новости нет официального подтверждения ни ее статуса в уголовном деле, ни того, одно ли это уголовное дело с Сухановым и Романовским.Другой источник РИА Новости сообщал, что Собчак через Белоруссию уже уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".В медиахолдинг Собчак, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

https://ria.ru/20221026/sukhanov-1827009897.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Закрытый офис Собчак в центре Москвы Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. 2022-10-26T19:24 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ксения собчак, москва