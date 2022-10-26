https://ria.ru/20221026/sobaki-1826676691.html

Живые детекторы: собаки "шалайки" с успехом выявляют опасные вещества

Живые детекторы: собаки "шалайки" с успехом выявляют опасные вещества - РИА Новости, 26.10.2022

Живые детекторы: собаки "шалайки" с успехом выявляют опасные вещества

Собаки "шалайки" - живые "детекторы" запрещенных к провозу предметов и веществ, выведенные кинологами "Аэрофлота", оказались эффективным вспомогательным... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:30

2022-10-26T10:30

2022-10-26T10:38

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Собаки "шалайки" - живые "детекторы" запрещенных к провозу предметов и веществ, выведенные кинологами "Аэрофлота", оказались эффективным вспомогательным средством для обеспечения безопасности пассажиров. Выяснилось, что эта гибридная породная группа обладает исключительным нюхом и отличными рабочими качествами. Об уникальной породе, помогающей людям обеспечивать безопасность авиапассажиров, корреспонденту РИА Новости Олегу Никишенкову рассказали в кинологической службе авиаперевозчика. Шалайки – небольшие собаки, в холке едва превышают 40 сантиметров. Животное представляет собой межвидовой гибрид ненецкой оленегонной лайки и европейского подвида шакала. Уникальную породу вывел Клим Сулимов, ветеран службы авиационной безопасности "Аэрофлота". Их иногда так и называют - "собаки Сулимова". Недавно ветерану исполнилось 90 лет. Сулимову удалось создать породную группу (группа количественно меньше породы и не имеет четких экстерьерных отличий между особями), которая унаследовала лучшие качества своих предков. Так, от шакалов они получили острейшее обоняние и способность работать в жару до +45 градусов. А от лаек - морозостойкость и добрые, но независимые отношения с человеком.Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота Елена Батаева встретила журналистов на площадке перед вольерами и клетками. Собаки, увидев новых людей, взволнованно забегали по клеткам, пытаясь обратить на себя внимание и заодно попросить кусочек мяса. "Если у вас нет мяса, вы их сразу же перестанете интересовать", - заметила кинолог. Сейчас в службе активно работает уже пятое поколение и гибриды первого поколения шалаек. "Кинологическая служба Аэрофлота – особое подразделение, которого нет ни у каких других авиакомпаний. Как правило, эта деятельность является прерогативой аэропортов или государственных органов. К тому же, в качестве основного биодетектора мы используем таких необычных собак", - говорит Батаева.Как только разговор зашел про них, шалайки подняли дружный вой. В этот момент гости кинологического центра "Аэрофлота" почувствовали себя где-то в донской степи, вой шакалов завораживает и пробирает до мурашек. "Шакал – коллективное стайное животное, и периодически, раза три в день, они устраивают общий вой. Общаются таким образом друг с другом", - пояснила кинолог. Повыв минут пять, собаки резко замолчали. Видимо, придя в ходе коллективного обсуждения к выводу, что у прибывших журналистов мяса с собой нет. А значит и обсуждать стае вообще нечего. "Шалайки - собаки сообразительные, прагматичные и дрессируются только на пищевое поощрение. Работать за мячик они не будут", - сказала кинолог.Аэрофлот зарегистрировал породную группу "шалайка" в системе Российской кинологической федерации (РКФ) в конце 2018 года, и с 2001 года они уже заступили на службу. С тех пор собаки не раз показали свою эффективность в поиске взрывчатых веществ, именно на это их и натаскивают кинологи. Традиционные породы слишком крупные, а шалайка, благодаря своим компактным габаритам, спокойно может пролезть, например, под авиакреслами или между рядами чемоданов. Собака вынослива, легко обучаема и упряма. "Поводок нам нужен в основном чтобы утащить её с работы, а не привести на работу", - рассказала кинолог.Упрямство шалайки легко объяснимо: в дикой природе ее предки, которые, к слову, питаются падалью (а значит вариант, что шалайка может "с голодухи" укусить, исключен) могут неделями искать пищу. Кроме того, её предки вынуждены не спать по ночам, вернее у них рваный сон: 15 минут спят – 15 бодрствуют. Они и в кромешной тьме охраняют себя и свои стаи от нападения многочисленных врагов. Поэтому эти собаки отлично работают по ночам, оберегая безопасность пассажиров 24 часа в сутки. К тому же, кинологам "Аэрофлота" удалось приучить собак работать с разными инструкторами. Все смены взаимозаменяемы, что крайне важно: ведь и собака, и человек могут банально устать, заболеть, а человек еще и периодически в отпуск уходит. "Собаки не привязаны к одному сотруднику, и наши ведущие специалисты могут работать с любой собакой из отряда", - подчеркнула Батаева.За все время работы кинологической службы пока что никому не пришло в голову попытаться протащить взрывчатые вещества в самолет. Однако, например, запрещенные к перевозу петарды, а также разнообразные "сувениры" из горячих точек шалайки находили. Выражаясь научно, собаки осуществляют ольфакторный мониторинг. Доказано, что шалайки могут различать до полумиллиона различных оттенков запахов. Их основная задача – исключить террористическую опасность, вынюхав опасное вещество. Собака обозначает местонахождение запрещенного предмета, а инструктор, работающий с ней, сообщает по команде. И дальше в работу включаются компетентные органы.В специальной комнате, имитирующей зал аэропорта, корреспонденту удалось посмотреть тренировку трех шалаек: двух щенков 7 и 9 месяцев и взрослой собаки. Яша и Бари – щенки, они очень подвижны, моментально проносятся вдоль ряда банок, в одной из которых находится тест-объект (нанесенное на бумагу запрещенное вещество). Тыкаются носом во все банки, но в ту единственную тыкаются несколько раз и сразу же просят мяска за тыкание, подпрыгивая и кружась вокруг инструктора. Глюк – собака взрослая и более спокойная. Он степенно проходит вдоль банок, четко и спокойно садится около тест-объекта."Первые пятнадцать особей были очень пугливы. Они были предназначены для лабораторной работы. Но мы добились дрессировкой и селекций того, что большая часть собак стали вполне рабочими", - вспоминает первый опыт работы с гибридной группой Батаева.У шалаек много дикой крови, поэтому условные рефлексы вырабатываются быстро. Как положительные, так и нежелательные для человека. "Они дружелюбны, агрессивных мы выбраковываем. Если пассажир попытается прогнать шалайку, животное отпрыгнет. Но агрессивного поведения никогда не будет, ведь мы сервисная компания",- сказала Батаева.Шалайками уже заинтересовались кинологические службы нескольких стран мира, однако пока эта собака не продается для разведения никому. Тому же, кто заинтересовался шалайкой как домашним питомцем, кинологи советуют сначала попробовать найти общий язык с лайкой. Кто уже пробовал, тот поймет суть совета.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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