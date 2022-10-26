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Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами - РИА Новости, 26.10.2022
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Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами
Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами - РИА Новости, 26.10.2022
Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в горах к югу от... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:16
2022-10-26T22:16
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сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в горах к югу от сирийского города Идлиб. Боевики намерены организовать провокацию с применением снарядов с отравляющими веществами и обвинить в этом армию Сирии сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сообщил Егоров на брифинге."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* подготовлены 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами, которые в настоящее время складированы в пещерном комплексе горного массива Джебель Аль-Арбаин южнее города Идлиб", - сказал Егоров.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/terrorizm-siriya-1825000453.html
https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза)
22:16 26.10.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами

Генерал Егоров: террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в горах к югу от сирийского города Идлиб. Боевики намерены организовать провокацию с применением снарядов с отравляющими веществами и обвинить в этом армию Сирии сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сообщил Егоров на брифинге.
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам террористов в Сирии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* подготовлены 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами, которые в настоящее время складированы в пещерном комплексе горного массива Джебель Аль-Арбаин южнее города Идлиб", - сказал Егоров.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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