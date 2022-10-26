https://ria.ru/20221026/snaryad-1827055049.html

Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами

Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами - РИА Новости, 26.10.2022

Террористы "ан-Нусры"* подготовили 36 снарядов с отравляющими веществами

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в горах к югу от... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:16

2022-10-26T22:16

2022-10-26T22:16

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в горах к югу от сирийского города Идлиб. Боевики намерены организовать провокацию с применением снарядов с отравляющими веществами и обвинить в этом армию Сирии сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. "Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сообщил Егоров на брифинге."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* подготовлены 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами, которые в настоящее время складированы в пещерном комплексе горного массива Джебель Аль-Арбаин южнее города Идлиб", - сказал Егоров.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/terrorizm-siriya-1825000453.html

https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html

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идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)