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В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик - РИА Новости, 26.10.2022
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В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик
В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик - РИА Новости, 26.10.2022
В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик
Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:55
2022-10-26T14:55
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дания
россия
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен.По его мнению, следователи вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет "неопровержимых доказательств".Как считает командующий, обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований "может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дания, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Дания, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
14:55 26.10.2022
 
В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик

Командующий Кристофферсен: итоги следствия по "Северным потокам" озвучат при наличии улик

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен.
"Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", - приводит слова Кристофферсена издание New York Times.
По его мнению, следователи вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет "неопровержимых доказательств".
Как считает командующий, обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований "может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:51
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ДанияРоссияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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