В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик
Командующий Кристофферсен: итоги следствия по "Северным потокам" озвучат при наличии улик
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен.
"Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", - приводит слова Кристофферсена издание New York Times.
По его мнению, следователи вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет "неопровержимых доказательств".
Как считает командующий, обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований "может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.
21 октября, 13:51Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков