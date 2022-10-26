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В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик

В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик - РИА Новости, 26.10.2022

В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик

Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:55

2022-10-26T14:55

2022-10-26T14:55

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дания

россия

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расследующие теракты на "Северных потоках" Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен.По его мнению, следователи вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет "неопровержимых доказательств".Как считает командующий, обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований "может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

дания

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дания, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток