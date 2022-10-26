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В Госдуме назвали приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении альянса - РИА Новости, 26.10.2022
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В Госдуме назвали приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении альянса
В Госдуме назвали приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении альянса - РИА Новости, 26.10.2022
В Госдуме назвали приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении альянса
Размещение баз НАТО в Финляндии должно восприниматься как сигнал альянса о том, что блок способен расширяться, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:39
2022-10-26T19:48
анатолий выборный
россия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Размещение баз НАТО в Финляндии должно восприниматься как сигнал альянса о том, что блок способен расширяться, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."На самом деле это, как мне кажется, нужно воспринимать как сигнал от руководства альянса во главе с США всему миру о том, что их блок способен расширяться, это своего рода демонстрация дееспособности, доказательство своего влияния", - сообщил Выборный.Такая "показушная антироссийская активность НАТО" у границ РФ, во-первых, очень серьезно и негативно влияет на общемировую систему безопасности, а, во-вторых, нарушает основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года, предусматривающий ограничения, касающиеся размещения сил НАТО в Восточной и Центральной Европе, отметил депутат."Таким образом, альянс нарушает международные нормы, создавая дополнительную напряженность и нестабильность в мире. На эти агрессивные шаги НАТО последует симметричный ответ со стороны России, связанный с укреплением и усилением военного потенциала в Балтийском регионе. Не сомневаюсь, что Россия обеспечит здесь безопасность наших интересов. Ну и конечно же, России в связи с демонстрируемыми Финляндией намерениями нужно быть готовой к обострению кризиса. Хотя все еще остается возможность для его разумного урегулирования", - рассказал Выборный.
https://ria.ru/20221026/nato-1826960060.html
https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html
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анатолий выборный, россия, финляндия, сша, госдума рф, нато, в мире
Анатолий Выборный, Россия, Финляндия, США, Госдума РФ, НАТО, В мире
19:39 26.10.2022 (обновлено: 19:48 26.10.2022)
 
В Госдуме назвали приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении альянса

Член комитета Госдумы Выборный назвал приход НАТО в Финляндию сигналом о расширении блока

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Размещение баз НАТО в Финляндии должно восприниматься как сигнал альянса о том, что блок способен расширяться, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.
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"На самом деле это, как мне кажется, нужно воспринимать как сигнал от руководства альянса во главе с США всему миру о том, что их блок способен расширяться, это своего рода демонстрация дееспособности, доказательство своего влияния", - сообщил Выборный.
Такая "показушная антироссийская активность НАТО" у границ РФ, во-первых, очень серьезно и негативно влияет на общемировую систему безопасности, а, во-вторых, нарушает основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года, предусматривающий ограничения, касающиеся размещения сил НАТО в Восточной и Центральной Европе, отметил депутат.
"Таким образом, альянс нарушает международные нормы, создавая дополнительную напряженность и нестабильность в мире. На эти агрессивные шаги НАТО последует симметричный ответ со стороны России, связанный с укреплением и усилением военного потенциала в Балтийском регионе. Не сомневаюсь, что Россия обеспечит здесь безопасность наших интересов. Ну и конечно же, России в связи с демонстрируемыми Финляндией намерениями нужно быть готовой к обострению кризиса. Хотя все еще остается возможность для его разумного урегулирования", - рассказал Выборный.
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