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Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии - РИА Новости, 26.10.2022
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Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии
Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии - РИА Новости, 26.10.2022
Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии
Швейцария отклонила несколько просьб украинских военных об отправке шлемов и бронежилетов, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:29
2022-10-26T14:29
в мире
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Швейцария отклонила несколько просьб украинских военных об отправке шлемов и бронежилетов, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет нейтралитет, говорится в опубликованном отчете о нейтралитете страны Федерального совета на сайте ведомства."Бронежилеты и шлемы - это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии", - сказано в документе.Власти отмечают, что заявки на отправку гуманитарной помощи населению Украины не вызывают проблем и были одобрены, в том числе медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и шерстяных одеял.Из-за критики и непонимания политики нейтралитета Швейцарии с начала конфликта на Украине, 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.
https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826921397.html
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в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
14:29 26.10.2022
 
Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии

Швейцария отклонила просьбы украинских военных о поставке снаряжения

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Швейцария отклонила несколько просьб украинских военных об отправке шлемов и бронежилетов, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет нейтралитет, говорится в опубликованном отчете о нейтралитете страны Федерального совета на сайте ведомства.
"Бронежилеты и шлемы - это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии", - сказано в документе.
Власти отмечают, что заявки на отправку гуманитарной помощи населению Украины не вызывают проблем и были одобрены, в том числе медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и шерстяных одеял.
Из-за критики и непонимания политики нейтралитета Швейцарии с начала конфликта на Украине, 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:20
Швейцария заявила, что нейтралитет несовместим только с членством в НАТО
 
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