https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826924127.html

Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии

Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии - РИА Новости, 26.10.2022

Швейцария отказалась поставлять снаряжение украинской армии

Швейцария отклонила несколько просьб украинских военных об отправке шлемов и бронежилетов, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:29

2022-10-26T14:29

2022-10-26T14:29

в мире

швейцария

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Швейцария отклонила несколько просьб украинских военных об отправке шлемов и бронежилетов, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет нейтралитет, говорится в опубликованном отчете о нейтралитете страны Федерального совета на сайте ведомства."Бронежилеты и шлемы - это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии", - сказано в документе.Власти отмечают, что заявки на отправку гуманитарной помощи населению Украины не вызывают проблем и были одобрены, в том числе медикаментов, семейных палаток, матрасов, спальных мешков и шерстяных одеял.Из-за критики и непонимания политики нейтралитета Швейцарии с начала конфликта на Украине, 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.

https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826921397.html

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, украина