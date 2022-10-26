https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826921397.html

Швейцария заявила, что нейтралитет несовместим только с членством в НАТО

Швейцария заявила, что нейтралитет несовместим только с членством в НАТО - РИА Новости, 26.10.2022

Швейцария заявила, что нейтралитет несовместим только с членством в НАТО

Нейтралитет Швейцарии несовместим с обязательством НАТО по оказанию помощи в соответствии со статьей 5, но не с ЕС, поскольку можно воздержаться, говорится в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:20

2022-10-26T14:20

2022-10-26T14:24

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Нейтралитет Швейцарии несовместим с обязательством НАТО по оказанию помощи в соответствии со статьей 5, но не с ЕС, поскольку можно воздержаться, говорится в первом с 1993 года отчёте о нейтралитете страны, опубликованном Федеральным советом на сайте ведомства."В соответствии со ст. 5 Североатлантического договора вооруженное нападение хотя бы на одну из сторон договора считается нападением, направленным против всех сторон. Отсюда вытекает обязательство взаимной помощи. Нейтралитет не совместим с этим обязательством по оказанию помощи, которое распространяется на все государства-члены НАТО. Таким образом, нейтралитет и членство в НАТО являются взаимоисключающими", - сказано в документе.Власти отмечают, что это не относится к правилам ЕС, поскольку, несмотря на постепенное определение общей оборонной политики, государства-члены могут воздерживаться."Положение о взаимной обороне, закрепленное в основополагающих договорах ЕС и дополненное положением о солидарности, не противоречит нейтральной позиции государств-членов ЕС, поскольку помощь в случае агрессии также может оказываться в невоенной форме", - добавляется в отчёте.Из-за критики и непонимания политики нейтралитета Швейцарии с начала конфликта на Украине, 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.

https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826645837.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826698242.html

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в мире, швейцария, украина, евросоюз, нато