10:18 26.10.2022 (обновлено: 10:44 26.10.2022)
Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов
NTV: Турция оштрафовала Meta на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция оштрафовала компанию Meta* на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции, сообщает телеканал NTV.
"Завершено расследование в отношении утверждения о том, что Meta Platforms, Inc.* (бывшая Facebook Inc*), Meta Platforms Ireland Limited* (бывшая Facebook Ireland Limited*), WhatsApp LLC и Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd Şti нарушили статью 6 Закона №4054 о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.
"В результате обсуждения дела антимонопольным советом было принято решение, что Facebook* нарушил статью 6 Закона №4054, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, которые называются базовыми сервисами, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, затруднив работу конкурентов, действующих на рынках персональных социальных сетей и дисплейной рекламы в интернете <…>, в связи с чем на указанное предприятие был наложен административный штраф. Facebook* заплатит 346 миллионов лир (18,6 миллиона долларов США)", - передал телеканал.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская