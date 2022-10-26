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Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022
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Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов
Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022
Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов
Турция оштрафовала компанию Meta* на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:18
2022-10-26T10:44
технологии
турция
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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция оштрафовала компанию Meta* на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции, сообщает телеканал NTV."Завершено расследование в отношении утверждения о том, что Meta Platforms, Inc.* (бывшая Facebook Inc*), Meta Platforms Ireland Limited* (бывшая Facebook Ireland Limited*), WhatsApp LLC и Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd Şti нарушили статью 6 Закона №4054 о защите конкуренции", - отмечается в сообщении."В результате обсуждения дела антимонопольным советом было принято решение, что Facebook* нарушил статью 6 Закона №4054, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, которые называются базовыми сервисами, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, затруднив работу конкурентов, действующих на рынках персональных социальных сетей и дисплейной рекламы в интернете &lt;…&gt;, в связи с чем на указанное предприятие был наложен административный штраф. Facebook* заплатит 346 миллионов лир (18,6 миллиона долларов США)", - передал телеканал.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://rsport.ria.ru/20221018/khokhlov-1824935954.html
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технологии, турция
Технологии, Турция
10:18 26.10.2022 (обновлено: 10:44 26.10.2022)
 
Турция оштрафовала Meta* на 18 миллионов долларов

NTV: Турция оштрафовала Meta на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция оштрафовала компанию Meta* на 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции, сообщает телеканал NTV.
"Завершено расследование в отношении утверждения о том, что Meta Platforms, Inc.* (бывшая Facebook Inc*), Meta Platforms Ireland Limited* (бывшая Facebook Ireland Limited*), WhatsApp LLC и Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd Şti нарушили статью 6 Закона №4054 о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.
"В результате обсуждения дела антимонопольным советом было принято решение, что Facebook* нарушил статью 6 Закона №4054, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, которые называются базовыми сервисами, объединив данные, собранные с сервисов Facebook*, Instagram* и WhatsApp, затруднив работу конкурентов, действующих на рынках персональных социальных сетей и дисплейной рекламы в интернете <…>, в связи с чем на указанное предприятие был наложен административный штраф. Facebook* заплатит 346 миллионов лир (18,6 миллиона долларов США)", - передал телеканал.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дмитрий Хохлов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:35Футбол
Суд обязал Facebook* выплатить российскому тренеру 65 млн рублей
 
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