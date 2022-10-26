https://ria.ru/20221026/shtaynmayer-1826813144.html

Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным

Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным - РИА Новости, 26.10.2022

Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Владимира Зеленского в необходимости скорейшего... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

франк-вальтер штайнмайер

владимир путин

украина

германия

тино крупалла

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Владимира Зеленского в необходимости скорейшего заключения мира, а после посещения Киева главе ФРГ необходимо вылететь в Москву, чтобы провести там переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной. Но эта цель является односторонней. Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией", - сказал РИА Новости Крупалла.Он добавил, что главе ФРГ необходимо также встретиться и с российской стороной. "Президент Штайнмайер должен не только поговорить с президентом Украины, он должен затем вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным", - выразил уверенность собеседник агентства.По его мнению, только после успешного завершения мирных переговоров можно будет говорить о восстановлении Украины.Ранее лидер АдГ заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц расставляет неправильные приоритеты, желая восстановить Украину в разгар конфликта. В этой связи Крупалла призвал канцлера поддержать мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут вновь оказаться под ударами.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. В этот же день у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Это первая поездка президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826787103.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин, украина, германия, тино крупалла