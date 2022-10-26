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Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/shtaynmayer-1826813144.html
Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным
Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным - РИА Новости, 26.10.2022
Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Владимира Зеленского в необходимости скорейшего... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:26
2022-10-26T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
владимир путин
украина
германия
тино крупалла
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Владимира Зеленского в необходимости скорейшего заключения мира, а после посещения Киева главе ФРГ необходимо вылететь в Москву, чтобы провести там переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной. Но эта цель является односторонней. Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией", - сказал РИА Новости Крупалла.Он добавил, что главе ФРГ необходимо также встретиться и с российской стороной. "Президент Штайнмайер должен не только поговорить с президентом Украины, он должен затем вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным", - выразил уверенность собеседник агентства.По его мнению, только после успешного завершения мирных переговоров можно будет говорить о восстановлении Украины.Ранее лидер АдГ заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц расставляет неправильные приоритеты, желая восстановить Украину в разгар конфликта. В этой связи Крупалла призвал канцлера поддержать мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут вновь оказаться под ударами.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. В этот же день у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Это первая поездка президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826787103.html
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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в мире, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин, украина, германия, тино крупалла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Путин, Украина, Германия, Тино Крупалла
08:26 26.10.2022
 
Депутат бундестага призвал президента Германии встретиться с Путиным

Депутат Крупалла призвал Штайнмайера после разговора с Зеленским встретиться с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Владимира Зеленского в необходимости скорейшего заключения мира, а после посещения Киева главе ФРГ необходимо вылететь в Москву, чтобы провести там переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной. Но эта цель является односторонней. Глава нашего государства должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге необходимость скорейшего заключения мира. Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией", - сказал РИА Новости Крупалла.
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Он добавил, что главе ФРГ необходимо также встретиться и с российской стороной. "Президент Штайнмайер должен не только поговорить с президентом Украины, он должен затем вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным", - выразил уверенность собеседник агентства.
По его мнению, только после успешного завершения мирных переговоров можно будет говорить о восстановлении Украины.
Ранее лидер АдГ заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц расставляет неправильные приоритеты, желая восстановить Украину в разгар конфликта. В этой связи Крупалла призвал канцлера поддержать мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут вновь оказаться под ударами.
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Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. В этот же день у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Это первая поездка президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ПутинУкраинаГерманияТино Крупалла
 
 
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