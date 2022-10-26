https://ria.ru/20221026/shoygu-1826882009.html

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии - РИА Новости, 26.10.2022

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:46

2022-10-26T12:46

2022-10-26T12:50

специальная военная операция на украине

индия

россия

сергей шойгу

раджнатх сингх

украина

министерство обороны индии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, сообщило Минобороны РФ.Телефонные переговоры прошли сегодня."Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221025/shagi-1826790447.html

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индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, украина, министерство обороны индии