https://ria.ru/20221026/shoygu-1826882009.html
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии - РИА Новости, 26.10.2022
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:46
2022-10-26T12:46
2022-10-26T12:50
специальная военная операция на украине
индия
россия
сергей шойгу
раджнатх сингх
украина
министерство обороны индии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, сообщило Минобороны РФ.Телефонные переговоры прошли сегодня."Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
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индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, украина, министерство обороны индии
Специальная военная операция на Украине, Индия, Россия, Сергей Шойгу, Раджнатх Сингх, Украина, Министерство обороны Индии
12:46 26.10.2022 (обновлено: 12:50 26.10.2022)
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии
Шойгу обсудил с главой Минобороны Индии возможные провокации Киева с "грязной бомбой"