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Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/shoygu-1826882009.html
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии - РИА Новости, 26.10.2022
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:46
2022-10-26T12:50
специальная военная операция на украине
индия
россия
сергей шойгу
раджнатх сингх
украина
министерство обороны индии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, сообщило Минобороны РФ.Телефонные переговоры прошли сегодня."Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221025/shagi-1826790447.html
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индия, россия, сергей шойгу, раджнатх сингх, украина, министерство обороны индии
Специальная военная операция на Украине, Индия, Россия, Сергей Шойгу, Раджнатх Сингх, Украина, Министерство обороны Индии
12:46 26.10.2022 (обновлено: 12:50 26.10.2022)
 
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Индии

Шойгу обсудил с главой Минобороны Индии возможные провокации Киева с "грязной бомбой"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" в ходе переговоров с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, сообщило Минобороны РФ.
Телефонные переговоры прошли сегодня.
"Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 23:59
Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе
 
Специальная военная операция на УкраинеИндияРоссияСергей ШойгуРаджнатх СингхУкраинаМинистерство обороны Индии
 
 
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