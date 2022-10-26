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В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку - РИА Новости, 26.10.2022
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В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку - РИА Новости, 26.10.2022
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку
НАТО призывает Россию продлить "зерновую сделку", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:31
2022-10-26T15:37
нато
экономика
владимир путин
йенс столтенберг
цены на нефть
стефан дюжаррик
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. НАТО призывает Россию продлить "зерновую сделку", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221026/suda-1826918198.html
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нато, экономика, владимир путин, йенс столтенберг, цены на нефть, стефан дюжаррик, брюссель, турция, россия, оон
НАТО, Экономика, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Цены на нефть, Стефан Дюжаррик, Брюссель, Турция, Россия, ООН
15:31 26.10.2022 (обновлено: 15:37 26.10.2022)
 
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. НАТО призывает Россию продлить "зерновую сделку", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:10
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
21 октября, 12:04
Препятствий для продления зерновой сделки нет, заявил Эрдоган
 
НАТОЭкономикаВладимир ПутинЙенс СтолтенбергЦены на нефтьСтефан ДюжаррикБрюссельТурцияРоссияООН
 
 
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