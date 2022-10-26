https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826991682.html
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний - РИА Новости, 26.10.2022
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России, сообщает минфин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:13
2022-10-26T17:13
2022-10-26T17:42
сша
россия
экономика
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России, сообщает минфин.Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Золотой Век", ООО "Агро-регион" и другие. Кроме того, в список добавили певицу Жасмин - Сару Шор, ее супруга Илана Шора и его партию из Молдавии, Игоря Чайку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, экономика, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
США, Россия, Экономика, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
17:13 26.10.2022 (обновлено: 17:42 26.10.2022)
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Минфин США объявил о новых санкциях против российских граждан и компаний