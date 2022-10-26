https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826991682.html

США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

США ввели новые санкции против российских граждан и компаний - РИА Новости, 26.10.2022

США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России, сообщает минфин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:42

сша

россия

экономика

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России, сообщает минфин.Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Золотой Век", ООО "Агро-регион" и другие. Кроме того, в список добавили певицу Жасмин - Сару Шор, ее супруга Илана Шора и его партию из Молдавии, Игоря Чайку.

сша

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, экономика, министерство финансов сша, санкции в отношении россии