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Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества - РИА Новости, 26.10.2022
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Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества
Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества - РИА Новости, 26.10.2022
Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества
Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения, что ведомство закрывают, Россотрудничество продолжит работать и выполнять задачи, поставленные... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:33
2022-10-26T11:33
политика
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения, что ведомство закрывают, Россотрудничество продолжит работать и выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным."Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотрудничество закроют. Прямо по сеткам пошло репостами", - написал он в своём канале в Telegram. Примаков заявил, что Россотрудничество "работало, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят президент и МИД"."Я даже знаю почему такое возбуждение. Значит, всё тем более правильно делаем", - добавил он.
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политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков
Политика, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков
11:33 26.10.2022
 
Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества

Глава Россотрудничества Примаков заверил, что ведомство продолжит работу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения, что ведомство закрывают, Россотрудничество продолжит работать и выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотрудничество закроют. Прямо по сеткам пошло репостами", - написал он в своём канале в Telegram. Примаков заявил, что Россотрудничество "работало, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят президент и МИД".
"Я даже знаю почему такое возбуждение. Значит, всё тем более правильно делаем", - добавил он.
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ПолитикаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков
 
 
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