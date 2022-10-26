https://ria.ru/20221026/rossotrudnichestvo-1826854828.html

Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества

Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества - РИА Новости, 26.10.2022

Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества

Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения, что ведомство закрывают, Россотрудничество продолжит работать и выполнять задачи, поставленные... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:33

2022-10-26T11:33

2022-10-26T11:33

политика

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения, что ведомство закрывают, Россотрудничество продолжит работать и выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным."Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотрудничество закроют. Прямо по сеткам пошло репостами", - написал он в своём канале в Telegram. Примаков заявил, что Россотрудничество "работало, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят президент и МИД"."Я даже знаю почему такое возбуждение. Значит, всё тем более правильно делаем", - добавил он.

https://ria.ru/20221001/suverenitet-1820794467.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков