https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html

Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России

Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России - РИА Новости, 26.10.2022

Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре о том, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:23

2022-10-26T12:23

2022-10-26T16:29

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норвегия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре о том, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую. "По крайней мере, этот парень, в отличие от других, понимает, что иметь Россию в качестве союзника или друга выгоднее и лучше", — написал один из комментаторов. "Он прав. Тыкать медведя просто для того, чтобы ткнуть медведя, — плохая стратегия", — поддержал другой. "Парню нужно быть осторожным, он не хочет становиться темой для выступления Зеленского", — пошутил третий. "У нас не будет светлого будущего в Западной или Центральной Европе, если мы отвернемся от России", — отметил пользователь. "Такие заявления показывают усталость Европы от украинского конфликта", — заключил читатель. Накануне, выступая в парламенте, Стёре заявил, что в изоляции России нет ничего хорошего и что его настораживает малый объем контактов и прямого общения с Москвой. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

https://ria.ru/20221026/sunak-1826828643.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, норвегия, европа, владимир путин, в мире