https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html
Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России
Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России - РИА Новости, 26.10.2022
Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре о том, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:23
2022-10-26T12:23
2022-10-26T16:29
россия
норвегия
европа
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре о том, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую. "По крайней мере, этот парень, в отличие от других, понимает, что иметь Россию в качестве союзника или друга выгоднее и лучше", — написал один из комментаторов. "Он прав. Тыкать медведя просто для того, чтобы ткнуть медведя, — плохая стратегия", — поддержал другой. "Парню нужно быть осторожным, он не хочет становиться темой для выступления Зеленского", — пошутил третий. "У нас не будет светлого будущего в Западной или Центральной Европе, если мы отвернемся от России", — отметил пользователь. "Такие заявления показывают усталость Европы от украинского конфликта", — заключил читатель. Накануне, выступая в парламенте, Стёре заявил, что в изоляции России нет ничего хорошего и что его настораживает малый объем контактов и прямого общения с Москвой. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, норвегия, европа, владимир путин, в мире
Россия, Норвегия, Европа, Владимир Путин, В мире
12:23 26.10.2022 (обновлено: 16:29 26.10.2022)
Премьеру Норвегии посоветовали остерегаться Зеленского после слов о России
В Сети посоветовали премьеру Норвегии Стере остерегаться Зеленского после слов о России
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
активно обсуждают заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре о том, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую.
"По крайней мере, этот парень, в отличие от других, понимает, что иметь Россию в качестве союзника или друга выгоднее и лучше", — написал один из комментаторов.
"Он прав. Тыкать медведя просто для того, чтобы ткнуть медведя, — плохая стратегия", — поддержал другой.
"Парню нужно быть осторожным, он не хочет становиться темой для выступления Зеленского", — пошутил третий.
"У нас не будет светлого будущего в Западной или Центральной Европе, если мы отвернемся от России", — отметил пользователь.
"Такие заявления показывают усталость Европы от украинского конфликта", — заключил читатель.
Накануне, выступая в парламенте, Стёре заявил, что в изоляции России нет ничего хорошего и что его настораживает малый объем контактов и прямого общения с Москвой.
Президент Владимир Путин
не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа
сама зашла в санкционный тупик.