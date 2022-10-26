https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

Требования Германии к России о возмещении ущерба Украине возмутили турков

Требования Германии к России о возмещении ущерба Украине возмутили турков - РИА Новости, 26.10.2022

Требования Германии к России о возмещении ущерба Украине возмутили турков

Читатели турецкой газеты En Son Haber раскритиковали премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, заявившего, что по окончании украинского кризиса Германия снова РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:51

2022-10-26T08:51

2022-10-26T10:23

в мире

россия

германия

украина

михаэль кречмер

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber раскритиковали премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, заявившего, что по окончании украинского кризиса Германия снова сможет покупать российский газ, но для этого Москва должна будет возместить Украине ущерб и вернуть территории. "С такими требованиями вы не сможете договориться с русскими", — написал один из комментаторов. "В Германии политики находятся под мандатом США. Считай — потонули", — поддержал другой. "Вся экономика Германии зависит от природного газа. Бросать вызов России — значит рубить сук, на котором сидишь", — заявил третий. "Украина, оказывается, победила Россию, а мы и не знаем об этом. Посмотрите, какие требования!" — отметил пользователь. "Жгите навоз", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, германия, украина, михаэль кречмер