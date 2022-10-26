08:51 26.10.2022 (обновлено: 10:23 26.10.2022)
Требования Германии к России о возмещении ущерба Украине возмутили турков
Читателей En Son Haber возмутило требование Германии к России о возмещении ущерба Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber раскритиковали премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, заявившего, что по окончании украинского кризиса Германия снова сможет покупать российский газ, но для этого Москва должна будет возместить Украине ущерб и вернуть территории.
"С такими требованиями вы не сможете договориться с русскими", — написал один из комментаторов.
"В Германии политики находятся под мандатом США. Считай — потонули", — поддержал другой.
"Вся экономика Германии зависит от природного газа. Бросать вызов России — значит рубить сук, на котором сидишь", — заявил третий.
"Украина, оказывается, победила Россию, а мы и не знаем об этом. Посмотрите, какие требования!" — отметил пользователь.
"Жгите навоз", — заключил читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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