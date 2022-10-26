https://ria.ru/20221026/romanovskiy-1826956591.html

Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве

Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022

Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве

Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:47

2022-10-26T15:47

2022-10-26T15:55

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599073641_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_303693e80f3890bd3f7e299998eb0ad8.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев."Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас, уже скоро начнётся процесс по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что его подзащитный вину в представленном обвинении не признает.В этот же день Тверской суд Москвы, как ожидается, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения директору медиахолдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, который также проходит по этому делу и был задержан накануне, пока его статус неизвестен.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия