Рейтинг@Mail.ru
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/romanovskiy-1826956591.html
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:47
2022-10-26T15:55
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599073641_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_303693e80f3890bd3f7e299998eb0ad8.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев."Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас, уже скоро начнётся процесс по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что его подзащитный вину в представленном обвинении не признает.В этот же день Тверской суд Москвы, как ожидается, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения директору медиахолдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, который также проходит по этому делу и был задержан накануне, пока его статус неизвестен.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826917918.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599073641_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_00eb1dab6b6b50d979e7b036c912a229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:47 26.10.2022 (обновлено: 15:55 26.10.2022)
 
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве

Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве в особо крупном размере

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАриан Романовский
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ариан Романовский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев.
"Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас, уже скоро начнётся процесс по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что его подзащитный вину в представленном обвинении не признает.
В этот же день Тверской суд Москвы, как ожидается, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения директору медиахолдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, который также проходит по этому делу и был задержан накануне, пока его статус неизвестен.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 14:09Шоубиз
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала