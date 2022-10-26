https://ria.ru/20221026/romanovskiy-1826956591.html
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:47
2022-10-26T15:47
2022-10-26T15:55
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев."Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится сейчас, уже скоро начнётся процесс по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказал собеседник агентства. Адвокат добавил, что его подзащитный вину в представленном обвинении не признает.В этот же день Тверской суд Москвы, как ожидается, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения директору медиахолдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову, который также проходит по этому делу и был задержан накануне, пока его статус неизвестен.
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РИА Новости
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15:47 26.10.2022 (обновлено: 15:55 26.10.2022)
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве в особо крупном размере