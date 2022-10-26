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В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик - РИА Новости, 26.10.2022
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В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик - РИА Новости, 26.10.2022
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик
Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
россия
ссср
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
киргизия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом государственного курса, заявил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин."К сожалению, в настоящее время у многих наших соседей, с тем, с кем мы жили в одной стране, формируется совсем другое видение, так называемые исторические обиды к нашему народу. И это порой становится элементом государственного курса", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ"."Ни для кого не секрет, что наши соседи в Киргизии, например, запрещали раздавать георгиевскую ленточку, объясняя, что якобы во время киргизского восстания в 1916 году за 70 убитых киргизов давали георгиевский крест. Такого не было, на самом деле. Такие "факты" ничем не подтверждаются. Но есть люди, которые намеренно продвигают такие мифы в информационном поле", - уточнил замглавы ФАДН России.
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россия
ссср
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россия, ссср, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, киргизия
Россия, СССР, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество, Киргизия
16:50 26.10.2022
 
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик

ФАДН: у ряда республик бывшего СССР из-за исторических мифов формируются обиды на Россию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУчастники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом государственного курса, заявил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.
"К сожалению, в настоящее время у многих наших соседей, с тем, с кем мы жили в одной стране, формируется совсем другое видение, так называемые исторические обиды к нашему народу. И это порой становится элементом государственного курса", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ".
"Ни для кого не секрет, что наши соседи в Киргизии, например, запрещали раздавать георгиевскую ленточку, объясняя, что якобы во время киргизского восстания в 1916 году за 70 убитых киргизов давали георгиевский крест. Такого не было, на самом деле. Такие "факты" ничем не подтверждаются. Но есть люди, которые намеренно продвигают такие мифы в информационном поле", - уточнил замглавы ФАДН России.
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 15:37
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН
 
РоссияСССРФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)ОбществоКиргизия
 
 
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