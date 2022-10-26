https://ria.ru/20221026/respubliki-1826982022.html

В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик

В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик - РИА Новости, 26.10.2022

В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик

Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

россия

ссср

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

киргизия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом государственного курса, заявил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин."К сожалению, в настоящее время у многих наших соседей, с тем, с кем мы жили в одной стране, формируется совсем другое видение, так называемые исторические обиды к нашему народу. И это порой становится элементом государственного курса", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ"."Ни для кого не секрет, что наши соседи в Киргизии, например, запрещали раздавать георгиевскую ленточку, объясняя, что якобы во время киргизского восстания в 1916 году за 70 убитых киргизов давали георгиевский крест. Такого не было, на самом деле. Такие "факты" ничем не подтверждаются. Но есть люди, которые намеренно продвигают такие мифы в информационном поле", - уточнил замглавы ФАДН России.

https://ria.ru/20221026/politika-1826952640.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ссср, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, киргизия