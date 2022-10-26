https://ria.ru/20221026/respubliki-1826982022.html
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик - РИА Новости, 26.10.2022
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик
Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
россия
ссср
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
киргизия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Обиды на российский народ, основанные на исторических мифах, формируются у многих входивших в состав СССР стран, и это становится порой элементом государственного курса, заявил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин."К сожалению, в настоящее время у многих наших соседей, с тем, с кем мы жили в одной стране, формируется совсем другое видение, так называемые исторические обиды к нашему народу. И это порой становится элементом государственного курса", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ"."Ни для кого не секрет, что наши соседи в Киргизии, например, запрещали раздавать георгиевскую ленточку, объясняя, что якобы во время киргизского восстания в 1916 году за 70 убитых киргизов давали георгиевский крест. Такого не было, на самом деле. Такие "факты" ничем не подтверждаются. Но есть люди, которые намеренно продвигают такие мифы в информационном поле", - уточнил замглавы ФАДН России.
https://ria.ru/20221026/politika-1826952640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ссср, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, киргизия
Россия, СССР, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество, Киргизия
В ФАДН назвали причины появления обид на Россию у бывших союзных республик
ФАДН: у ряда республик бывшего СССР из-за исторических мифов формируются обиды на Россию