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РЭН пройдет в 2023 году с 11 по 13 октября в Москве

РЭН пройдет в 2023 году с 11 по 13 октября в Москве - РИА Новости, 26.10.2022

РЭН пройдет в 2023 году с 11 по 13 октября в Москве

VIМеждународный форум "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:34

2022-10-26T15:34

2022-10-26T15:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 окт - Фонд Росконгресс. VIМеждународный форум "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 11 по 13 октября 2023 года в Москве. Площадкой вновь станет Центральный выставочный зал "Манеж". Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы."Мы живем во время перестройки всей мировой энергетической системы. В этом году на РЭН представители международного отраслевого сообщества встретились на одной площадке, чтобы обсудить перспективы развития ключевых направлений сферы. Дискуссии, которые состоялись в рамках Форума, имели международное значение и повлияют на энергетическую отрасль и ТЭК во всем мире. Будущий год не станет исключением, и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.В рамках деловой программы юбилейной, пятой Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН в этом году состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В РЭН-2022 приняли участие свыше 3 000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.С подробными итогами РЭН-2022 можно ознакомиться в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы