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Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре - РИА Новости, 26.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре - РИА Новости, 26.10.2022
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре
Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:09
липецкая область
частичная мобилизация в россии
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре "Сосновый бор", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что период пребывания участников боевых действий в стационаре реабилитационного центра "Сосновый бор" составит три месяца. За это время они пройдут курс комплексной терапии, смогут поправить физическое здоровье, восстановить душевные силы. Работа в центре ведется по нескольким направлениям – восстановительная терапия, занятия с психологом, социальная и профессиональная реабилитация с возможностью получить новую профессию и трудоустроиться."В Липецкой области разработан целый комплекс мер для участников специальной военной операции и их семей. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто защищает нашу Родину, заботимся о родных и близких наших земляков", – отметил Артамонов.
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частичная мобилизация в россии, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Частичная мобилизация в России, Игорь Артамонов, Общество
14:09 26.10.2022
 

Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиОздоровительный центр "Сосновый бор" в Липецкой области
Оздоровительный центр Сосновый бор в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Оздоровительный центр "Сосновый бор" в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре "Сосновый бор", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что период пребывания участников боевых действий в стационаре реабилитационного центра "Сосновый бор" составит три месяца. За это время они пройдут курс комплексной терапии, смогут поправить физическое здоровье, восстановить душевные силы. Работа в центре ведется по нескольким направлениям – восстановительная терапия, занятия с психологом, социальная и профессиональная реабилитация с возможностью получить новую профессию и трудоустроиться.
Созревшие початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:55Липецкая область
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы
"В Липецкой области разработан целый комплекс мер для участников специальной военной операции и их семей. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто защищает нашу Родину, заботимся о родных и близких наших земляков", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьЧастичная мобилизация в РоссииИгорь АртамоновОбщество
 
 
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