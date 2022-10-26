https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html

Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре

Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре - РИА Новости, 26.10.2022

Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре

Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:09

2022-10-26T14:09

2022-10-26T14:09

липецкая область

частичная мобилизация в россии

игорь артамонов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826916828_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_55cdc93508f026c6105b6cc058669357.jpg

ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре "Сосновый бор", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что период пребывания участников боевых действий в стационаре реабилитационного центра "Сосновый бор" составит три месяца. За это время они пройдут курс комплексной терапии, смогут поправить физическое здоровье, восстановить душевные силы. Работа в центре ведется по нескольким направлениям – восстановительная терапия, занятия с психологом, социальная и профессиональная реабилитация с возможностью получить новую профессию и трудоустроиться."В Липецкой области разработан целый комплекс мер для участников специальной военной операции и их семей. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто защищает нашу Родину, заботимся о родных и близких наших земляков", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221021/urozhay-1825683496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

частичная мобилизация в россии, игорь артамонов, общество