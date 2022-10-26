https://ria.ru/20221026/reabilitatsiya-1826917724.html
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре - РИА Новости, 26.10.2022
Липчане - участники СВО смогут пройти реабилитацию в оздоровительном центре
Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:09
липецкая область
частичная мобилизация в россии
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Липецкой области, имеющие статус ветерана боевых действий и нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут пройти бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре "Сосновый бор", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что период пребывания участников боевых действий в стационаре реабилитационного центра "Сосновый бор" составит три месяца. За это время они пройдут курс комплексной терапии, смогут поправить физическое здоровье, восстановить душевные силы. Работа в центре ведется по нескольким направлениям – восстановительная терапия, занятия с психологом, социальная и профессиональная реабилитация с возможностью получить новую профессию и трудоустроиться."В Липецкой области разработан целый комплекс мер для участников специальной военной операции и их семей. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто защищает нашу Родину, заботимся о родных и близких наших земляков", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221021/urozhay-1825683496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Частичная мобилизация в России, Игорь Артамонов, Общество