https://ria.ru/20221026/prognoz-1826893748.html
UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР
UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР - РИА Новости, 26.10.2022
UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР
Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:13
2022-10-26T13:13
2022-10-26T13:13
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%.Темпы роста ВВП КНР в 2023 году ожидаются на уровне 4,5%.Старший экономист UBS Ван Тао объяснила пересмотр прогнозов "высоким оптимизмом", вызванным неожиданно высокими темпами роста макроэкономических показателей в третьем квартале. Напомним, что в минувшем квартале темпы роста ВВП КНР составили 3,9%, а за январь-сентябрь – 3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем по итогам первого полугодия.Эксперт выразила уверенность в росте показателей развития в четвертом квартале. Для понимания дальнейшего развития ситуации она советует обратить внимание на предстоящее в декабре центральное совещание по экономической работе, на котором будут определены основные векторы экономической политики на 2023 год.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ubs
Россия-Китай: Главное, Китай, UBS