https://ria.ru/20221026/prognoz-1826893748.html

UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР

UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР - РИА Новости, 26.10.2022

UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР

Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

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ubs

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%.Темпы роста ВВП КНР в 2023 году ожидаются на уровне 4,5%.Старший экономист UBS Ван Тао объяснила пересмотр прогнозов "высоким оптимизмом", вызванным неожиданно высокими темпами роста макроэкономических показателей в третьем квартале. Напомним, что в минувшем квартале темпы роста ВВП КНР составили 3,9%, а за январь-сентябрь – 3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем по итогам первого полугодия.Эксперт выразила уверенность в росте показателей развития в четвертом квартале. Для понимания дальнейшего развития ситуации она советует обратить внимание на предстоящее в декабре центральное совещание по экономической работе, на котором будут определены основные векторы экономической политики на 2023 год.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ubs