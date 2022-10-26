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UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР - РИА Новости, 26.10.2022
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UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР
UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР - РИА Новости, 26.10.2022
UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР
Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:13
2022-10-26T13:13
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%.Темпы роста ВВП КНР в 2023 году ожидаются на уровне 4,5%.Старший экономист UBS Ван Тао объяснила пересмотр прогнозов "высоким оптимизмом", вызванным неожиданно высокими темпами роста макроэкономических показателей в третьем квартале. Напомним, что в минувшем квартале темпы роста ВВП КНР составили 3,9%, а за январь-сентябрь – 3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем по итогам первого полугодия.Эксперт выразила уверенность в росте показателей развития в четвертом квартале. Для понимания дальнейшего развития ситуации она советует обратить внимание на предстоящее в декабре центральное совещание по экономической работе, на котором будут определены основные векторы экономической политики на 2023 год.
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китай, ubs
Россия-Китай: Главное, Китай, UBS
13:13 26.10.2022
 

UBS пересмотрел на повышение прогноз развития экономики КНР

© AP Photo / Michael ProbstОфис банка UBS AG во Франкфурте
Офис банка UBS AG во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
Офис банка UBS AG во Франкфурте
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Инвестиционный банк UBS пересмотрел на повышение прогноз развития китайской экономик на 2022 год – с 2,7% до 3,2%.
Темпы роста ВВП КНР в 2023 году ожидаются на уровне 4,5%.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:30Россия-Китай: Главное
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
Старший экономист UBS Ван Тао объяснила пересмотр прогнозов "высоким оптимизмом", вызванным неожиданно высокими темпами роста макроэкономических показателей в третьем квартале. Напомним, что в минувшем квартале темпы роста ВВП КНР составили 3,9%, а за январь-сентябрь – 3%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем по итогам первого полугодия.
Эксперт выразила уверенность в росте показателей развития в четвертом квартале. Для понимания дальнейшего развития ситуации она советует обратить внимание на предстоящее в декабре центральное совещание по экономической работе, на котором будут определены основные векторы экономической политики на 2023 год.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайUBS
 
 
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