https://ria.ru/20221026/proekt-1827010047.html
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию - РИА Новости, 26.10.2022
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:04
2022-10-26T18:04
2022-10-26T18:04
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_0:145:3013:1840_1920x0_80_0_0_39ea71a1aa6cc7eda9d5179fbb7716ec.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в пояснительных документах к законопроекту.Также там отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных ФОИВам, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.Изменения предполагается внести в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
https://ria.ru/20221026/otsrochki-1826971615.html
https://ria.ru/20221026/tseli-1826985096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_183:0:2831:1986_1920x0_80_0_0_7d0e1289cdb30eb4bd2eccff751f6cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации