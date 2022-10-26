https://ria.ru/20221026/proekt-1827010047.html

Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию

Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию - РИА Новости, 26.10.2022

Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию

Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:04

2022-10-26T18:04

2022-10-26T18:04

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_0:145:3013:1840_1920x0_80_0_0_39ea71a1aa6cc7eda9d5179fbb7716ec.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в пояснительных документах к законопроекту.Также там отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных ФОИВам, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.Изменения предполагается внести в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

https://ria.ru/20221026/otsrochki-1826971615.html

https://ria.ru/20221026/tseli-1826985096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии