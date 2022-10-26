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Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию - РИА Новости, 26.10.2022
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Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию - РИА Новости, 26.10.2022
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:04
2022-10-26T18:04
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в пояснительных документах к законопроекту.Также там отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных ФОИВам, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.Изменения предполагается внести в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
https://ria.ru/20221026/otsrochki-1826971615.html
https://ria.ru/20221026/tseli-1826985096.html
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россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
18:04 26.10.2022
 
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию

Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.
Законопроектом предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в пояснительных документах к законопроекту.
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Также там отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных ФОИВам, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.
Изменения предполагается внести в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
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РоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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