https://ria.ru/20221026/prigovor-1826860945.html

В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца

В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца - РИА Новости, 26.10.2022

В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца

Участник украинского националистического батальона, который пытался попасть в Крым под видом беженца, осужден на 8,5 года колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:55

2022-10-26T11:55

2022-10-26T11:56

происшествия

россия

симферополь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Участник украинского националистического батальона, который пытался попасть в Крым под видом беженца, осужден на 8,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ в среду."Киевским районным судом Симферополя подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.По данным ведомства, 51-летний гражданин Украины Рустем Гугурик был задержан в марте этого года за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.Границу с Крымом он пытался пересечь под видом беженца вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ. Его задержали и вменили часть 2 статьи 208 УК РФ - "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"."Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221017/krym-1824642428.html

https://ria.ru/20220919/alushta-1817775006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, симферополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым