https://ria.ru/20221026/prigovor-1826860945.html
В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца
В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца - РИА Новости, 26.10.2022
В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца
Участник украинского националистического батальона, который пытался попасть в Крым под видом беженца, осужден на 8,5 года колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:55
2022-10-26T11:55
2022-10-26T11:56
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симферополь
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Участник украинского националистического батальона, который пытался попасть в Крым под видом беженца, осужден на 8,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ в среду."Киевским районным судом Симферополя подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.По данным ведомства, 51-летний гражданин Украины Рустем Гугурик был задержан в марте этого года за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.Границу с Крымом он пытался пересечь под видом беженца вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ. Его задержали и вменили часть 2 статьи 208 УК РФ - "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"."Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221017/krym-1824642428.html
https://ria.ru/20220919/alushta-1817775006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, симферополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Происшествия, Россия, Симферополь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
11:55 26.10.2022 (обновлено: 11:56 26.10.2022)
В Крыму осудили участника нацбата, пытавшегося въехать под видом беженца
Участник нацбата, пытавшийся въехать в Крым под видом беженца, получил 8,5 года колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Участник украинского националистического батальона, который пытался попасть в Крым под видом беженца, осужден на 8,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ в среду.
"Киевским районным судом Симферополя подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
По данным ведомства, 51-летний гражданин Украины Рустем Гугурик был задержан в марте этого года за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Границу с Крымом он пытался пересечь под видом беженца вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ. Его задержали и вменили часть 2 статьи 208 УК РФ - "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России