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Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 26.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221026/premii-1827042217.html
Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 26.10.2022
Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Более 160 учителей Краснодарского края получили премии за подготовку стобалльников по результатам ЕГЭ, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:30
2022-10-26T20:30
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
армавир
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Более 160 учителей Краснодарского края получили премии за подготовку стобалльников по результатам ЕГЭ, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."В прошлом году мы приняли решение выплачивать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей учителям, которые подготовят стобалльников по результатам ЕГЭ. В 2022 году такую премию получили 167 педагогов из 36 муниципалитетов края", - рассказал Кондратьев.Он пояснил, что большинство из этих педагогов преподают русский язык и литературу, историю, химию и математику."Сегодня нам важно поддерживать наших учителей, ведь именно они формируют будущее поколение Кубани, которое будет развивать наш край", – добавил Кондратьев.Глава края уточнил, что лидером среди муниципалитетов по количеству лауреатов премии стал Краснодар, а также Армавир, Сочи, Новороссийск, Белореченский, Красноармейский, Лабинский, Северский, Славянский и Тихорецкий районы.Всего по итогам экзаменационной кампании 2022 года максимально возможные 100 баллов набрали 197 участников ЕГЭ, в том числе семь из них – сразу по двум сдаваемым предметам. Выпускник школы №12 Белоглинского района стал единственным в этом году трехсотбалльником, получив высшие баллы за экзамены по русскому языку, математике и информатике.Как отметил губернатор, в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Так, ежегодно денежное поощрение получают педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.Кроме того, действует программа "Земский учитель", по которой прибывший на работу в сельскую местность специалист получает единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. С 2022 года учителя могут воспользоваться краевой выплатой на улучшение жилищных условий в 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20221026/vyigrysh-1826955251.html
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар, армавир
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар, Армавир
20:30 26.10.2022
 
Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ

Учителя на Кубани получили премии за подготовку стобалльников по результатам ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкШкольный урок
Школьный урок - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Более 160 учителей Краснодарского края получили премии за подготовку стобалльников по результатам ЕГЭ, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В прошлом году мы приняли решение выплачивать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей учителям, которые подготовят стобалльников по результатам ЕГЭ. В 2022 году такую премию получили 167 педагогов из 36 муниципалитетов края", - рассказал Кондратьев.
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Он пояснил, что большинство из этих педагогов преподают русский язык и литературу, историю, химию и математику.
"Сегодня нам важно поддерживать наших учителей, ведь именно они формируют будущее поколение Кубани, которое будет развивать наш край", – добавил Кондратьев.
Глава края уточнил, что лидером среди муниципалитетов по количеству лауреатов премии стал Краснодар, а также Армавир, Сочи, Новороссийск, Белореченский, Красноармейский, Лабинский, Северский, Славянский и Тихорецкий районы.
Всего по итогам экзаменационной кампании 2022 года максимально возможные 100 баллов набрали 197 участников ЕГЭ, в том числе семь из них – сразу по двум сдаваемым предметам. Выпускник школы №12 Белоглинского района стал единственным в этом году трехсотбалльником, получив высшие баллы за экзамены по русскому языку, математике и информатике.
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Как отметил губернатор, в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Так, ежегодно денежное поощрение получают педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Кроме того, действует программа "Земский учитель", по которой прибывший на работу в сельскую местность специалист получает единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. С 2022 года учителя могут воспользоваться краевой выплатой на улучшение жилищных условий в 1 миллион рублей.
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