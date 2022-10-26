https://ria.ru/20221026/predskazanie-1826981379.html

Генсек НАТО не берется гадать, сколько продлится конфликт на Украине

Генсек НАТО не берется гадать, сколько продлится конфликт на Украине - РИА Новости, 26.10.2022

Генсек НАТО не берется гадать, сколько продлится конфликт на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не берется предсказывать сроки окончания конфликта на Украине, но альянс твердо намерен продолжать поддерживать Киев. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:48

2022-10-26T16:48

2022-10-26T16:48

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

киев

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не берется предсказывать сроки окончания конфликта на Украине, но альянс твердо намерен продолжать поддерживать Киев.Генсек повторил свою позицию о том, что "большинство войн заканчиваются за столом переговоров". "Но в то же время мы понимаем, что достижения Украины на переговорах будут полностью зависеть от ее возможностей на поле боя", - сказал Столтенберг.По его словам, военная поддержка Украины со стороны НАТО призвана обеспечить ей "приемлемые для Киева условия мира, а также ускорить приближение переговоров". "Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем больше шансов на политическое урегулирование, которое гарантирует сохранение Украины как суверенной и независимой нации в Европе", - указал Столтенберг.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221025/pomosch-1826774237.html

россия

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, киев, украина, нато