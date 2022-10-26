Новое правительство Сербии обязалось сохранять Косово в составе страны
Новое правительство Сербии во главе с Брнабич обязалось сохранять Косово в составе страны
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу, которой обязались сохранять Косово в и Метохию в составе страны, трансляция велась на сайте заксобрания.
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в минувшее воскресенье определила кандидатов на министерские посты в кабмине страны. Рассмотрение и дебаты по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине и продолжилось в среду, также до вечера. "За" проголосовали 157, "против" 68, воздержавшихся не было, присутствовали 225 из 250 членов парламента.
Перед произнесением присяги в зал заседаний прибыл президент Вучич, представители руководства традиционных конфессий и дипломатического корпуса, которых депутаты встретили аплодисментами.
"Клянусь в преданности республике Сербии и своей честью обязуюсь соблюдать конституцию и законы, должность члена правительства буду исполнять честно, ответственно и буду привержен сохранению Косово и Метохии в составе республики Сербии", - прочитали министры текст присяги и подписали каждый свой экземпляр.
Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
По словам премьера, строительство нефтепровода из Сербии в Венгрию протяженностью 128 километров и оценочной стоимостью около 100 миллионов евро для соединения с трубопроводом "Дружба" станет приоритетным проектом в энергетике.
Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.