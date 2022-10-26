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"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор - РИА Новости, 26.10.2022
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"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор - РИА Новости, 26.10.2022
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:15
2022-10-26T10:43
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post.Издание отмечает, что он по-прежнему "глубоко оторван" от обычных людей, тогда как страдающей от экономического застоя и социального напряжения Британии необходим "сострадательный лидер". В статье приводится пример, когда в марте Сунак устроил фотосессию на заправке, стремясь прорекламировать себя в качестве министра финансов. Но его пиар-ход дал осечку: оказалось, что скромный красный Kia Rio принадлежал не ему, а затем Сунак еще больше опозорился, не справившись с бесконтактной оплатой."Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло", — делает вывод New York Post.Спустя 12 лет у власти у Консервативной партии Британии почти не осталось идей, заключается в статье.Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.Сунак считается одним из самых богатых британских политиков — он работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери успешного индийского предпринимателя. В мае пара впервые попала в список богатых людей газеты The Sunday Times — по оценкам издания, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Сунак стал первым политиком, оказавшимся в этом списке с 1989 года.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
07:15 26.10.2022 (обновлено: 10:43 26.10.2022)
 
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор

NYT: миллионер Сунак не спасет Британию из-за глубокой отрешенности от обыденной жизни

© AP Photo / Aberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Aberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post.
"В начале своего пребывания на посту премьера одно кажется гарантированным: Сунак, спаситель консерваторов, не спасет страну", — говорится в статье.
Издание отмечает, что он по-прежнему "глубоко оторван" от обычных людей, тогда как страдающей от экономического застоя и социального напряжения Британии необходим "сострадательный лидер".
В статье приводится пример, когда в марте Сунак устроил фотосессию на заправке, стремясь прорекламировать себя в качестве министра финансов. Но его пиар-ход дал осечку: оказалось, что скромный красный Kia Rio принадлежал не ему, а затем Сунак еще больше опозорился, не справившись с бесконтактной оплатой.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
"Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло", — делает вывод New York Post.
Спустя 12 лет у власти у Консервативной партии Британии почти не осталось идей, заключается в статье.
Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.
Сунак считается одним из самых богатых британских политиков — он работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери успешного индийского предпринимателя. В мае пара впервые попала в список богатых людей газеты The Sunday Times — по оценкам издания, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Сунак стал первым политиком, оказавшимся в этом списке с 1989 года.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Джонсон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
 
В миреРиши СунакВеликобритания
 
 
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