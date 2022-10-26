https://ria.ru/20221026/pozor-1826805299.html
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор - РИА Новости, 26.10.2022
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:15
2022-10-26T07:15
2022-10-26T10:43
в мире
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826322016_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_215b455847dbef59d7ca94fb8147b124.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post.Издание отмечает, что он по-прежнему "глубоко оторван" от обычных людей, тогда как страдающей от экономического застоя и социального напряжения Британии необходим "сострадательный лидер". В статье приводится пример, когда в марте Сунак устроил фотосессию на заправке, стремясь прорекламировать себя в качестве министра финансов. Но его пиар-ход дал осечку: оказалось, что скромный красный Kia Rio принадлежал не ему, а затем Сунак еще больше опозорился, не справившись с бесконтактной оплатой."Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло", — делает вывод New York Post.Спустя 12 лет у власти у Консервативной партии Британии почти не осталось идей, заключается в статье.Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.Сунак считается одним из самых богатых британских политиков — он работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери успешного индийского предпринимателя. В мае пара впервые попала в список богатых людей газеты The Sunday Times — по оценкам издания, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Сунак стал первым политиком, оказавшимся в этом списке с 1989 года.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html
https://ria.ru/20221025/sunak-1826631902.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826322016_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_3ce643ff95d3d8ca98e421f4cb596580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
07:15 26.10.2022 (обновлено: 10:43 26.10.2022)
"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор
NYT: миллионер Сунак не спасет Британию из-за глубокой отрешенности от обыденной жизни
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет
New York Post.
"В начале своего пребывания на посту премьера одно кажется гарантированным: Сунак, спаситель консерваторов, не спасет страну", — говорится в статье.
Издание отмечает, что он по-прежнему "глубоко оторван" от обычных людей, тогда как страдающей от экономического застоя и социального напряжения Британии необходим "сострадательный лидер".
В статье приводится пример, когда в марте Сунак
устроил фотосессию на заправке, стремясь прорекламировать себя в качестве министра финансов. Но его пиар-ход дал осечку: оказалось, что скромный красный Kia Rio принадлежал не ему, а затем Сунак еще больше опозорился, не справившись с бесконтактной оплатой.
"Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло", — делает вывод New York Post.
Спустя 12 лет у власти у Консервативной партии Британии почти не осталось идей, заключается в статье.
Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон
. В сентябре его место заняла Лиз Трасс
, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.
Сунак считается одним из самых богатых британских политиков — он работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери успешного индийского предпринимателя. В мае пара впервые попала в список богатых людей газеты The Sunday Times — по оценкам издания, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Сунак стал первым политиком, оказавшимся в этом списке с 1989 года.