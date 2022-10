https://ria.ru/20221026/pozor-1826805299.html

"Не спасет Британию": в США припомнили Сунаку мартовский позор

Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post. РИА Новости, 26.10.2022

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрешенность нового премьер-министра Риши Сунака от обыденной жизни не позволит ему спасти Великобританию, пишет New York Post.Издание отмечает, что он по-прежнему "глубоко оторван" от обычных людей, тогда как страдающей от экономического застоя и социального напряжения Британии необходим "сострадательный лидер". В статье приводится пример, когда в марте Сунак устроил фотосессию на заправке, стремясь прорекламировать себя в качестве министра финансов. Но его пиар-ход дал осечку: оказалось, что скромный красный Kia Rio принадлежал не ему, а затем Сунак еще больше опозорился, не справившись с бесконтактной оплатой."Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло", — делает вывод New York Post.Спустя 12 лет у власти у Консервативной партии Британии почти не осталось идей, заключается в статье.Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.Сунак считается одним из самых богатых британских политиков — он работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери успешного индийского предпринимателя. В мае пара впервые попала в список богатых людей газеты The Sunday Times — по оценкам издания, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Сунак стал первым политиком, оказавшимся в этом списке с 1989 года.

