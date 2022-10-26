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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и шесть БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и шесть БТР - РИА Новости, 26.10.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и шесть БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:18

2022-10-26T10:18

2022-10-26T10:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата, 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, три танка, артиллерийскую установку, четыре бронетранспортёра, девять единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины