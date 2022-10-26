https://ria.ru/20221026/posol-1826940760.html

Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде

Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде - РИА Новости, 26.10.2022

Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этих обязанностей Александра Чвыкова, соответствующие указы... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:08

2022-10-26T15:08

2022-10-26T15:09

политика

россия

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владимир путин

владимир соколенко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этих обязанностей Александра Чвыкова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Чвыкова.

https://ria.ru/20221020/morgulov-1825293186.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, чад, владимир путин, владимир соколенко