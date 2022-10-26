https://ria.ru/20221026/posol-1826940760.html
Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде
Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде - РИА Новости, 26.10.2022
Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этих обязанностей Александра Чвыкова, соответствующие указы... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:08
2022-10-26T15:08
2022-10-26T15:09
политика
россия
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владимир путин
владимир соколенко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым послом РФ в Чаде, освободив от этих обязанностей Александра Чвыкова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Чвыкова.
https://ria.ru/20221020/morgulov-1825293186.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, чад, владимир путин, владимир соколенко
Политика, Россия, Чад, Владимир Путин, Владимир Соколенко
15:08 26.10.2022 (обновлено: 15:09 26.10.2022)
Путин назначил Владимира Соколенко новым послом в Чаде
Прзидент Путин назначил Владимира Соколенко новым послом России в Чаде